Sujalam Suflam Yojana : सीएम भूपेंद्र पटेल ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान 2.0 की शुरुआत की

गांधीनगर: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पानी बचाने और पानी जमा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के 'कैच द रेन' के आह्वान को पूरा करने के लिए गुजरात में सुफलाम जल अभियान शुरू किया है। जनभागीदारी 2.0 को पूरे राज्य में शुरू किया गया है।

पानी बचाने और पानी जमा करने का यह बड़ा कैंपेन 31 मई 2026 तक चलेगा। इस कैंपेन के तहत, हर तालुका में 10 तालाबों को गहरा करके पानी जमा करने के इंतजाम को मजबूत किया जाएगा, ग्राउंडवॉटर लेवल को ऊपर लाया जाएगा और बारिश के पानी को जमा किया जाएगा।

इस मकसद के लिए, राज्य सरकार के 6 अलग-अलग डिपार्टमेंट, जिनमें वॉटर रिसोर्स, वॉटर सप्लाई, सरदार सरोवर नर्मदा निगम, रूरल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, अर्बन डेवलपमेंट शामिल हैं, सभी जिलों में पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ पानी बचाने का काम करेंगे।

इन कामों में मौजूदा झीलों को गहरा करना, मौजूदा चेक डैम से गाद निकालना, मौजूदा जलाशयों/नदियों से गाद निकालना, मौजूदा खराब चेक डैम की मरम्मत, नहरों और नहरों की मरम्मत/रखरखाव/सफाई, बारिश के पानी का संचयन, खेत के तालाब, मिट्टी के बांध, छतों/जंगल के तालाब, पीने के पानी के सोर्स/टैंक/सिंक/इनटेक स्ट्रक्चर और आस-पास के इलाकों की सफाई, झीलों के वेस्ट वियर की मरम्मत, नदियों के बहाव में रुकावट डालने वाले जंगली बबूल, झाड़ियों और झाड़ियों को हटाना वगैरह शामिल हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस साल के सुजलाम सुफलाम जल अभियान-जल संचय जनभागीदारी 2.0 की शुरुआत गांधीनगर जिले के भाट गांव की झील को गहरा करने के काम से की थी। इस झील के गहरा होने से भविष्य में इसकी कुल स्टोरेज कैपेसिटी 2.01 लाख क्यूबिक फीट हो जाएगी।

यह जरूरी कैंपेन राज्य सरकार 2018 से हर साल चला रही है। 2018 से 2025 तक 8 सालों में किए गए 122,299 कामों में से 39,542 नए तालाब गहरे किए गए हैं, 26,544 चेक डैम से गाद निकाली गई है, और 82,240 किलोमीटर नहरों और नहरों की सफ़ाई की गई है।

इन सभी कामों की वजह से राज्य की पानी जमा करने की क्षमता कुल 139,959 लाख क्यूबिक फीट बढ़ी है और 210 लाख मैन-डेज रोजगार पैदा हुए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के भाट गांव से साल 2026 के लिए सुजलाम सुफलाम जल अभियान-जल संचय जनभागीदारी 2.0 की शुरुआत की। इस मौके पर जल संसाधन और जल आपूर्ति राज्य मंत्री ईश्वर सिंह पटेल, सांसद हसमुखभाई पटेल, विधायक अल्पेशभाई ठाकोर और रीताबेन पटेल, गांधीनगर की मेयर मीराबेन पटेल, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गौरांगभाई, शहर भाजपा अध्यक्ष आशीष दवे, जल संसाधन सचिव पीसी व्यास, एडिशनल सेक्रेटरी एमडी पटेल और गांधीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर वाघेला, सीनियर अधिकारी और गांववाले मौजूद थे।

