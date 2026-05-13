गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने मंगलवार देर रात राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 13 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव का असर जिला प्रशासन, नगर निगमों, शहरी विकास निकायों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर पड़ा है। अहमदाबाद, सूरत, भरूच, नवसारी, मोरबी, दाहोद, जूनागढ़ और कच्छ समेत कई महत्वपूर्ण जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं जबकि गांधीनगर और प्रमुख शहरी निकायों में भी वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सरकार द्वारा किए गए इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिसूचना के अनुसार, डीएन मोदी को जामनगर नगर निगम के नगर आयुक्त पद से हटाकर गांधीनगर में विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ ही केएल बचानी के पास मौजूद अतिरिक्त प्रभार समाप्त कर दिया गया है।

वहीं, आनंद बाबूलाल पटेल को कच्छ-भुज के कलेक्टर पद से हटाकर स्कूल आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें पीएम-पोषण योजना (मिड-डे मील) आयुक्त और गुजरात काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी पहले रचित राज के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में थी।

अहमदाबाद के कलेक्टर सुजीत कुमार का तबादला कर उन्हें राज्य कर विभाग में विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस पद का अतिरिक्त प्रभार अब तक पी. भारती संभाल रही थीं। इसी तरह अजय प्रकाश को गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी के निदेशक पद से हटाकर ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल विभाग में भेजा गया है। उन्हें वडोदरा स्थित गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया जाएगा।

वहीं, सूरत के कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी को गांधीनगर में नागरिक आपूर्ति निदेशक और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में पदेन अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर मयूर मेहता का स्थान लेंगे। इससे पहले मार्च में राज्य सरकार ने 37 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया था और अशोक कुमार यादव को नया आईबी चीफ नियुक्त किया गया था।

--आईएएनएस