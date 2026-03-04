प्रान्तीय

Harsh Sanghavi Holi Celebration : गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत में बुजुर्गों के साथ होली मनाई

सूरत के वृद्धाश्रम में बुजुर्गों संग मनाई होली, सुरक्षित निकासी पर भी दिया बयान
Mar 04, 2026, 01:29 PM
सूरत: गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत के एक वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ होली मनाई। उन्होंने उनके साथ समय बिताया, उन्हें रंग लगाया और उनका आशीर्वाद लिया।

इस यात्रा को एक औपचारिक कार्यक्रम से कहीं अधिक बताते हुए संघवी ने कहा कि यह उनके लिए एक भावुक क्षण था।

उन्होंने कहा कि आज होली का पवित्र अवसर है। मैं अपने राज्य के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

उन्होंने आगे कहा कि इस त्योहार पर परिवार एक साथ आते हैं और खुशी-खुशी एक-दूसरे को रंग लगाते हैं। आज मैं अपने छोटे परिवार के साथ-साथ अपने बड़े परिवार... इस वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ होली मनाने आया हूं।

उन्होंने कहा कि बुजुर्गों ने अपने बेटों और बेटियों में मूल्यों का संचार करके और उनके चेहरों पर मुस्कान लाकर समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि खुशियों के रंग सबके जीवन में बने रहें।

निवासियों के साथ इस अवसर को साझा करने को सौभाग्यशाली बताते हुए संघवी ने कहा कि बुजुर्गों के लिए मैं बेटे के समान हूं और मैं साल भर हर त्योहार पर उनसे मिलने जाता हूं। आज उनकी आंखों में जो आंसू थे, वे खुशी के थे, और वे मेरे लिए आशीर्वाद के समान हैं।

उन्होंने राज्य भर के लोगों को होली की शुभकामनाएं दीं।

मौजूदा युद्ध की स्थिति से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए उचित व्यवस्था की है।

यूक्रेन संकट के दौरान चलाए गए निकासी अभियानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पहले भी अपने युवाओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की थी।

उन्होंने कहा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में, लोगों की सहायता के लिए सक्रिय योजना और व्यवस्थाएं की जाती हैं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमारे राज्य के लोग सुरक्षित लौट आए हैं, और मैं उनके नेतृत्व के लिए आभारी हूं।

--आईएएनएस

 

 

