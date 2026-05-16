गुजरात : जनगणना-2027 के लिए 12 हजार गणनाकर्ता और 2 हजार पर्यवेक्षक नियुक्त

अहमदाबाद: गुजरात में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने आगामी मकान सूचीकरण और आवास गणना अभ्यास के लिए 12,000 गणनाकर्ताओं और 2,000 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है।

एएमसी के नगर जनगणना विभाग के अनुसार, जनगणना-2027 का पहला चरण 1 से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस चरण में घरों की सूची बनाना और आवास गणना शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि लगभग 7,500 कर्मियों का प्रशिक्षण पहले ही पूरा हो चुका है और शेष प्रशिक्षण 21 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। अहमदाबाद के सभी 48 वार्डों के स्कूलों और सामुदायिक हॉलों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सभी नियुक्त कर्मचारियों को नगर निगम अधिकारियों के अधीन वार्डों में आवंटित किया गया है।

एएमसी ने बताया कि गणनाकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से लिया गया है। संबंधित विभागों द्वारा जारी आधिकारिक नियुक्ति आदेशों के अनुसार तैनाती पूरी कर ली गई है।

केंद्र सरकार नागरिकों को स्वगणना सुविधा के माध्यम से भाग लेने की अनुमति भी देगी। यह ऑनलाइन पोर्टल 17 से 31 मई तक गुजरात के निवासियों के लिए खुला रहेगा, जिससे परिवार घर-घर जाकर गणना शुरू होने से पहले आवास और सुविधाओं से संबंधित विवरण जमा कर सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि जनगणना 2027 डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके आयोजित की जाएगी, जिसमें गणनाकर्ताओं के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन स्वगणना प्रणाली शामिल है। घर-घर सूची बनाने के चरण में आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी।

एएमसी ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले या जनगणना संबंधी कर्तव्यों का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अधिकारियों ने नागरिकों से इस प्रक्रिया के दौरान गणनाकर्ताओं के साथ पूर्ण सहयोग करने और स्व-गणना और घर-घर जाकर डेटा संग्रह करने, दोनों चरणों में सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करने का आग्रह किया है।

--आईएएनएस