Ahmedabad Garba : गुजरात में 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर गरबा की धूम, सीएम भूपेंद्र पटेल ने की मां जगदंबा की आरती

अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नवरात्रि के सातवें दिन मकरबा में आयोजित रास गरबा में मां जगदंबा की पूजा-अर्चना की। इस कार्यक्रम में 'ऑपरेशन सिंदूर' का थीम था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा किया।

पंडाल में मौजूद पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने अलग-अलग ड्रेस पहनकर 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर गरबा खेला। कुछ लोगों ने भगवा रंग की ड्रेस पहनी और ग्रुप में गरबा खेला। वहीं, बच्चों ने आर्मी और हरे रंग की ड्रेस में डांस किया। गरबा के दौरान सभी ने 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाए।

पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो और कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है।

मुख्यमंत्री पटेल ने कहा, "नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। सभी को माता रानी के आशीर्वाद से सुख-समृद्धि मिले। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग गरबा खेलने के लिए पहुंचे हैं। माता रानी सभी को आशीर्वाद दें।"

गरबा कार्यक्रम से आयोजन स्थल का वातावरण अलग ही नजर आया। मुख्यमंत्री पटेल के आने से उपस्थित श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहा। उन्होंने मां की आरती में भाग लेकर परंपरागत तरीके से पूजा संपन्न की।

आयोजकों ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम के कारण इस बार गरबा की सजावट खास रही। श्रद्धालुओं ने रंग-बिरंगे परिधानों में गरबा खेला। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए आयोजन स्थल पर पर्याप्त इंतजाम किए गए थे।

आयोजकों ने कहा कि हम लोगों के 'ऑपरेशन सिंदूर' को सपोर्ट करने के लिए इस थीम पर गरबा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने भी आयोजन का आनंद लिया। महिलाओं और बच्चों में खास उत्साह देखने को मिला।

पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जगह-जगह पुलिस तैनात की गई है। गरबा खेलने आने वाले लोगों की चेकिंग के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।