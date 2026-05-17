अहमदाबाद में बनेगा हाईटेक आरटीओ कॉम्प्लेक्स, एआई आधारित टेस्टिंग सिस्टम से मिलेगी तेज सेवा

अहमदाबाद: अहमदाबाद में जल्द ही लोगों को एक नया और आधुनिक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) मिलने वाला है। यह नया आरटीओ कॉम्प्लेक्स सुभाष ब्रिज के पास बनाया गया है। गुजरात सरकार ने नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने और आवेदकों के लिए प्रोसेसिंग का समय कम करने के मकसद से यह हाई-टेक सुविधा तैयार कर ली है।

करीब 62.26 करोड़ रुपये की लागत से बने इस नए भवन का निर्माण मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर किया गया है। यह नया कार्यालय पुराने आरटीओ ऑफिस की जगह पर बनाया गया है और इसमें डिजिटल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, ताकि परिवहन से जुड़े काम लोगों के लिए आसान हो सकें।

सरकार के अनुसार, पूरी तरह वातानुकूलित यह भवन करीब 12,787 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर तीन मंजिलें बनाई गई हैं। यह परिसर बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहां एक ऐसा वेटिंग एरिया बनाया गया है, जहां एक समय में लगभग 230 लोग बैठ सकते हैं।

दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए भवन में लिफ्ट और रैंप जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इस नए आरटीओ कार्यालय की सबसे खास बात इसका एआई आधारित ऑटोमैटिक टेस्टिंग ट्रैक है, जो दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह आधुनिक टेस्टिंग सिस्टम और कंट्रोल रूम ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कामों में मानवीय दखल को कम करेगा। इससे लोगों का समय बचेगा और पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी।

भवन में आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम और डिजिटल सेवा सुविधाएं भी दी गई हैं, जिनका मकसद ट्रांसपोर्ट से जुड़े आवेदनों की प्रोसेसिंग को तेज और ज्यादा पारदर्शी बनाना है।

सरकार ने अपने बयान में कहा कि नया आरटीओ कॉम्प्लेक्स नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं और पारदर्शी डिजिटल सेवाएं देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, ताकि लोगों का जीवन और अधिक आसान बन सके।

इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि शहर केवल सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र नहीं हैं, बल्कि आर्थिक विकास की रीढ़ भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य के शहरों के विकास को नई दिशा दी और आज शहरों में लोगों की जीवनशैली पहले से अधिक आसान हुई है।

यह नया आरटीओ कॉम्प्लेक्स राज्य सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत तकनीक आधारित सरकारी सेवाओं और आधुनिक प्रशासनिक ढांचे को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यालय शुरू होने के बाद अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को परिवहन से जुड़े कामों के लिए तेज और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

--आईएएनएस

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