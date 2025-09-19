Navratri Garba 2025 : नवरात्रि पर 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर 5 किलो की पगड़ी पहनकर गरबा करेंगे अनुज

प्रान्तीय

🏷 गुजरात
Sep 19, 2025, 02:03 AM
अहमदाबाद: देशभर में नवरात्रि की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। नवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन उससे पहले गरबा डांसर में काफी उत्‍साह दिख रहा है। अहमदाबाद के अंतरराष्ट्रीय गरबा डांसर अनुज मुदलियार 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर 5 किलो की पगड़ी पहनकर गरबा करेंगे। उनके पूरे कपड़े का वजन 14.5 किलोग्राम है।

अहमदाबाद के अंतरराष्ट्रीय गरबा डांसर अनुज मुदलियार हर साल किसी न किसी नई थीम पर पगड़ी बनाते हैं। इस बार वह 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर 5 किलो की पगड़ी पहनकर गरबा करेंगे।

अहमदाबाद के 'टर्बन मैन' अनुज मुदलियार ने आईएएनएस से खास बातचीत में बताया कि इस साल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पगड़ी बनाई है। पूरे कपड़े का वजन 14.5 किलोग्राम है।

अनुज मुदलियार ने बताया कि साल 2015 में उन्होंने सोचा था कि गरबा में कुछ नया लुक लेकर जाएं ताकि एक खास पहचान बने। 2017 से उन्होंने पगड़ियां बनाना शुरू किया। इसी साल उन्होंने जीएसटी पर एक पगड़ी बनाई। फिर एक हेरिटेज पगड़ी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक पगड़ी बनाई। उसी समय के बाद से वे चर्चा में आ गए और वे 'टर्बन मैन' के नाम से मशहूर हो गए।

इसके अलावा अन्य कलाकार भी गरबा को लेकर उत्साहित हैं। गरबा आयोजक सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। सरकार के मानकों का भी ध्यान रखा जा रहा है। म्यूजिक इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग भी अपनी प्रतिभा दिखाने को आतुर हैं और नई धुन तैयार कर लोगों को नचाने के लिए उत्साहित हैं।

म्यूजिक डायरेक्टर समीर रावल ने बताया कि लगभग 50 साल से गरबा का कार्यक्रम कर रहा हूं। इस दौरान 4 हजार से ज्‍यादा शोज किए हैं। हम ज्‍यादा ट्रेडिशनल गरबा करते हैं।

गायिका कविता बोदानी ने आईएएनएस से खास बातचीत में बताया कि गरबे की धूम पर नाचने के लिए गुजरात तैयार है और इससे जुड़े लोग महीनों से मेहनत कर अपनी कला को दिखाने के लिए आतुर हैं। गुजराती गानों को एकदम नए तरीके से पेश किया जाएगा।

 

