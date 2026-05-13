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गुजरात: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग महिला से 55 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का भंडाफोड़, 55 लाख रुपये की ठगी में दो आरोपी गिरफ्तार।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 गुजरात
May 13, 2026, 04:16 AM
गुजरात: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग महिला से 55 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद: अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम में शामिल था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला से 55.50 लाख रुपए की ठगी की गई थी। आरोपियों ने फर्जी पहचान और नकली कानूनी दस्तावेजों के जरिए महिला को डराकर पैसे ऐंठे थे।

पुलिस के अनुसार, यह मामला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (भारतीय न्याय संहिता, 2023) की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता को व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया, जिसमें कॉल करने वालों ने खुद को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन का 'रणवीर सिंह' बताकर पेश किया। उन्होंने कहा कि महिला एक फ्रॉड केस में शामिल है और उसके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है।

इसके बाद आरोपियों ने उसे 'डिजिटल अरेस्ट' में होने की बात कहकर एक महीने तक कोर्ट में पेश किए जाने का झांसा दिया। डर पैदा करने के लिए उन्होंने नकली एफआईआर, वित्त मंत्रालय के फर्जी पत्र और सुप्रीम कोर्ट के नाम से बनाए गए दस्तावेज भी भेजे।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने महिला से उसकी संपत्ति की जांच के नाम पर बैंक डिटेल्स हासिल कीं और उसे पैसे ट्रांसफर करने तथा गोल्ड लोन लेने के लिए मजबूर किया। कुल मिलाकर 55,50,094 रुपए अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए ठगे गए।

साइबर क्राइम शाखा के अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नाम पर फर्जी पहचान बनाकर पीड़िता को डराया और मानसिक दबाव बनाकर पैसे वसूले।

जांच में सामने आया कि यह ठगी एक संगठित नेटवर्क के जरिए की गई थी। आरोपी हरियाणा और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए। उनकी पहचान गुरुग्राम निवासी सोनू कुमार और दिल्ली के कपासहेड़ा क्षेत्र निवासी प्रदीप कुमार के रूप में हुई है।

दोनों आरोपियों ने दिल्ली के एक होटल में वसीम खान नामक सहयोगी से मुलाकात कर ठगी के पैसों के लेनदेन की योजना बनाई थी। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन को अंजाम दिया।

जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई साइबर शिकायतें दर्ज हैं।

पुलिस ने कहा कि यह गिरोह पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का नाम लेकर फर्जी गिरफ्तारी का डर दिखाता था और इसी बहाने लोगों से पैसे ठगता था।

अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तारी नहीं करती और न ही ओटीपी, पिन या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की मांग करती है। साथ ही किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऐप इंस्टॉल न करने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

 

 

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