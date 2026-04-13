Ahmedabad Crime Branch : अहमदाबाद में 1.57 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त, दो गिरफ्तार

अहमदाबाद: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि गुजरात के बहरामपुरा इलाके में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने के बाद अहमदाबाद अपराध शाखा ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

विशिष्ट सूचना के आधार पर अधिकारियों ने संतोषनगर फोर बिल्डिंग्स के पास एक निजी कंपनी की दीवार के सामने खुले मैदान में छापा मारा और हसमुख सरगारा (27) और मनीष सरगारा (26) को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से बिना किसी परमिट के 52.410 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1,57,230 रुपए है।

अधिकारियों ने बताया कि डीसीबी पुलिस स्टेशन में दो आरोपियों और नशीले पदार्थों के आपूर्तिकर्ता के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ-साथ अन्य सामान भी जब्त किया, जिनमें 15,000 रुपए मूल्य के तीन मोबाइल फोन, 6,000 रुपए नकद, एक होंडा एक्टिवा स्कूटर, एक पॉकेट वजन मापने का यंत्र और कई खाली जिपर बैग शामिल हैं।

प्रेस नोट के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 1,98,920 रुपए आंका गया है।

जांचकर्ताओं ने बताया कि दोनों आरोपी बहरामपुरा के संतोषनगर के निवासी हैं और मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं।

यह जब्ती हाल के महीनों में गुजरात में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है।

इसी महीने की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण अभियान में गुजरात और राजस्थान आतंकवाद-विरोधी दस्तों ने संयुक्त रूप से सीमा पार से तस्करी करके लाई गई लगभग 25 करोड़ रुपए मूल्य की 5 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन जब्त की और एक बड़े तस्करी नेटवर्क से जुड़े दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

एक अन्य मामले में गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में एक छोटी सी जब्ती के बाद उत्तर प्रदेश में एक गुप्त निर्माण इकाई से मेफेड्रोन और उससे संबंधित रसायनों की भारी मात्रा बरामद करते हुए एक अंतरराज्यीय आपूर्ति श्रृंखला का पर्दाफाश किया।

--आईएएनएस