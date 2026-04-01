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Isudan Gadhvi Detention : इसुदान गढ़वी को हिरासत में लिए जाने पर 'आप' ने भाजपा पर लगाया आरोप

आप ने इसुदान गढ़वी की हिरासत को बताया राजनीतिक दबाव, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 गुजरात
Apr 01, 2026, 03:01 PM
गुजरात : इसुदान गढ़वी को हिरासत में लिए जाने पर 'आप' ने भाजपा पर लगाया आरोप

अहमदाबाद: गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को आरोप लगाया कि पुलिस ने पार्टी के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया है। वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे।

विसावदर से आप विधायक गोपाल इटालिया ने बताया कि इसुदान गढ़वी को लगभग 2:30 बजे हिरासत में लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें आप नेताओं को हिरासत में लेने के निर्देश भाजपा कार्यालय से मिले हैं।

इटालिया ने कहा कि हाल के दिनों में पूरे राज्य में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। भाजपा सरकार इतनी भयभीत हो गई है कि रोजाना चार, पांच या यहां तक कि 10 मामले आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस टीमों ने सुरेंद्र नगर और पोरबंदर सहित कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के घर देर रात जाकर धमकाया। इसके साथ ही अत्याचार किया गया और ताकत का दुरुपयोग किया गया। खंभालिया में पुलिस ने मंगलवार शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जबकि जूनागढ़ में पहले से ही एक मामला दर्ज था।

इटालिया ने कहा कि खंभालिया में आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धमकाया और कथित तौर पर उन्हें चुनाव से संबंधित डेटा अपने मोबाइल फोन से हटाने के लिए कहा गया। यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि सत्ता पक्ष डरा हुआ है।

इटालिया ने गढ़वी की हिरासत को अत्याचार की हद पार करना बताया और कहा कि आप नेता को खंभालिया पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उन्होंने पार्टी समर्थकों से अपील की कि वे खंभालिया पहुंचें और कार्यकर्ताओं का समर्थन करें, साथ ही आगामी चुनाव में जागरूक होकर प्रतिक्रिया दें।

पार्टी के गुजरात नेता मनोज सोराठिया ने एक अलग बयान में कहा कि पिछले तीन महीनों में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सार्वजनिक मुद्दे उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जेल भेजने का एक तरीका अपनाया गया है।

सोराठिया ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। जहां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जाती, वहीं आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ रोजाना मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

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