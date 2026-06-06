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दिल्ली के छज्जूपुर में दर्दनाक घटना, पिता और 13 वर्षीय बेटे की संदिग्ध हालात में मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 दिल्ली
Jun 06, 2026, 10:01 AM
दिल्ली के छज्जूपुर में दर्दनाक घटना, पिता और 13 वर्षीय बेटे की संदिग्ध हालात में मौत

 

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। पुलिस को सूचना मिली थी कि छज्जूपुर इलाके में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की।

घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस को एक कमरे के अंदर प्रवीण शर्मा (54) फंदे से लटके हुए मिले। प्रवीण शर्मा तेजवीर सिंह के पुत्र बताए गए हैं और उत्तर छज्जूपुर क्षेत्र के निवासी थे। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को बिस्तर पर उनका 13 वर्षीय बेटा भी मृत अवस्था में मिला। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए।

पुलिस ने तुरंत घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से आवश्यक सबूत इकट्ठा किए और कमरे की बारीकी से जांच की। शुरुआती जांच के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और क्या किसी तरह का दबाव या पारिवारिक परिस्थिति इससे जुड़ी हो सकती है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, परिवार शांत स्वभाव का था और अचानक हुई इस घटना से सभी हैरान हैं। पुलिस ने बताया कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और पुलिस लगातार मामले की गहन जांच कर रही है।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस

 

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