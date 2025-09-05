प्रान्तीय

Teachers Day Greetings India : पीएम मोदी ने दी 'शिक्षक दिवस' की शुभकामनाएं, कहा- उज्जवल भविष्य की नींव हैं टीचर

शिक्षक दिवस पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं, डॉ. राधाकृष्णन को याद किया।
🏷 दिल्ली
Sep 05, 2025, 06:03 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की मन को आकार देने वाली समर्पण भावना की प्रशंसा की। साथ ही, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, "सभी को, विशेष रूप से मेहनती शिक्षकों को, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षकों के मन को तराशने का समर्पण एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। उनकी प्रतिबद्धता और करुणा उल्लेखनीय है।"

शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को देश के दूसरे राष्ट्रपति, दार्शनिक और विद्वान डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिन समाज में शिक्षकों के योगदान को मान्यता देने और उनकी सराहना करने का अवसर है।

प्रधानमंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा, "हम प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन और विचारों को भी उनकी जयंती पर याद करते हैं।"

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के सपनों को साकार करने में मदद करने वाले सभी शिक्षकों को नमन किया। उन्होंने प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन द्वारा बनाई गई खूबसूरत रेत कला की तस्वीर को साझा किया।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "सुदर्शन द्वारा शिक्षकों को एक शानदार श्रद्धांजलि। शिक्षक दिवस पर, मैं उन सभी गुरुओं को नमन करता हूं जो छात्रों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहा है, जीवन को रोशन कर रहा है और राष्ट्रीय विकास में योगदान दे रहा है।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पर लिखा, "शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बधाई। वे मार्गदर्शक प्रकाश हैं जो युवा मनों को आकार देते हैं, मूल्यों को स्थापित करते हैं और भविष्य के नेताओं को तैयार करते हैं। इस दिन, मैं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिनकी दूरदर्शिता और ज्ञान पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, "पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, ‘भारत रत्न’ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं प्रदेश वासियों को ‘शिक्षक दिवस’ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति एवं वेदांत दर्शन को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित कर ‘आधुनिक भारत-शिक्षित भारत’ के निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा है।"

हर साल इस दिन राष्ट्रपति नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करते हैं। यह प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार उन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करता है, जिनके समर्पण और प्रतिबद्धता ने शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा किया है और अपने छात्रों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षकों के प्रति स्वाभाविक सम्मान की सराहना की और उन्हें राष्ट्र निर्माण में एक शक्तिशाली शक्ति बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षकों का सम्मान केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उनकी आजीवन समर्पण और प्रभाव की मान्यता है।

 

 

