Congress Party : महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस आधी आबादी को रखना चाहती है वंचित : शाहनवाज हुसैन

नई दिल्ली: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल पर आधी आबादी यानी देश की महिलाओं को वंचित रखना चाहती है।

आईएएनएस से बातचीत में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का समर्थन करना चाहिए, न कि विवाद खड़ा करना चाहिए। जब यह अधिनियम पारित किया गया और महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे थे, तब उन्हें इसमें सहयोग करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी आबादी के एक वर्ग को गुमराह करने और उकसाने की कोशिश कर रही है।’

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित हो चुका है और इसमें आरक्षण का प्रावधान शामिल है। तीन दिवसीय स्पेशल सत्र बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है। उम्मीद है कि हर कोई इसका समर्थन करेगा और इसे पारित कराने में मदद करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह का बर्ताव कर रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या चुनाव के दौरान हर राष्ट्रीय महत्व का कार्य रोक दिया जाना चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है कि इसका चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस आधी आबादी को वंचित रखना चाहती है, जो दुखद है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि यूसीसी पहले से ही कई राज्यों में लागू है। हमने इसे अपने चुनावी घोषणापत्र में एक प्रमुख प्रतिबद्धता के रूप में शामिल किया है। जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, तो हम निश्चित रूप से इसे लागू करेंगे।

पद्म विभूषण से सम्मानित दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरी दुनिया के लोग आशा भोसले को कभी नहीं भुला पाएंगे। वह एक बेहतरीन इंसान और महान गायिका थीं। वह बहुत स्नेहपूर्ण थीं। उनका निधन अत्यंत दुखद है।

--आईएएनएस