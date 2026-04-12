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Indian Music Industry : 'उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा', आशा भोसले के निधन पर राष्ट्रपति मुर्मु और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

आशा भोसले के निधन पर राष्ट्रपति, पीएम और उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 दिल्ली
Apr 12, 2026, 11:45 AM
'उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा', आशा भोसले के निधन पर राष्ट्रपति मुर्मु और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार को प्लेबैक सिंगर आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस महान गायिका ने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया और उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा।

मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रविवार को 93 वर्ष की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, "आशा भोसले के निधन से संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। एक मशहूर गायिका के तौर पर उनके शानदार करियर ने भारत में संगीत के एक पूरे दौर को परिभाषित किया है। उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने की मेरी बहुत प्यारी यादें हैं।"

राष्ट्रपति ने आगे कहा, उन्होंने एक कलाकार और एक इंसान के तौर पर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। अपनी सुरीली और सदाबहार आवाज से उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया। उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा। उनका निधन संगीत प्रेमियों के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।"

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी गायिका के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक्स पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा, "महान गायिका आशा भोसले जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूं। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।"

दिवंगत गायिका की बहुमुखी प्रतिभा की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे कहा, "आशा जी की बहुमुखी आवाज ने उन्हें अलग-अलग शैलियों में आसानी से गाने का मौका दिया। उन्होंने दिल को छू लेने वाली गजलों और पारंपरिक भजनों, दोनों में महारत हासिल की और भारतीय संगीत पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी सदाबहार आवाज और संगीत की विरासत लाखों लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ओम शांति।"

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, "आशा भोसले जी के निधन से गहरा दुख हुआ, जो भारत की अब तक की सबसे मशहूर और बहुमुखी आवाजों में से एक थीं।"

गायिका के सफर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "दशकों तक फैला उनका असाधारण संगीत का सफर हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता रहा और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी दिल को छू लेने वाली धुनें हों या उनकी जोशीली रचनाएं, उनकी आवाज में एक सदाबहार चमक थी। उनके साथ हुई मुलाकातों को मैं हमेशा संजोकर रखूंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे।"

--आईएएनएस

 

 

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