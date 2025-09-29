प्रान्तीय

Noida Dussehra : दशहरा के लिए नोएडा में यातायात डायवर्ट, दोपहर 2 बजे से देर रात तक का प्लान जारी

दशहरा पर नोएडा में रावण दहन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान।
🏷 दिल्ली
Sep 29, 2025, 08:56 AM
नोएडा: दशहरा पर्व पर शहर में गुरुवार को बड़े स्तर पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके चलते नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम, सेक्टर-62 तथा महर्षि आश्रम के आसपास दोपहर 2 बजे से देर रात तक वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया जाएगा।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक रूट का ही इस्तेमाल करें, अन्यथा असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीन रंजन के अनुसार, तीनों स्थानों पर सौ से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश सिर्फ पासधारक वाहनों को ही मिलेगा, जबकि बिना पास वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से ही जाना होगा।

भीड़भाड़ वाली स्थिति में ट्रैफिक व्यवस्था 1 अक्टूबर दोपहर से ही लागू की जा सकती है। अगर किसी वाहन चालक को यातायात से संबंधित समस्या हो तो वह तुरंत हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वाहन अगर निर्धारित पार्किंग के अलावा सड़क पर खड़ा पाया गया तो क्रेन से तुरंत उठाया जाएगा।

सेक्टर-62 चौकी से वैल्यू बाजार और फोर्टिस की ओर जाने वाला रास्ता बंद किया जा सकता है। ऐसे वाहन सेक्टर-59 तिराहे या मामूरा चौराहे से होकर गुजरेंगे। वैल्यू बाजार तिराहा से सेक्टर-62 की ओर आने वाला रास्ता बंद रहेगा। वाहन चालकों को सेक्टर-59 तिराहा और मामूरा के रास्ते से ही गंतव्य तक पहुंचना होगा।

सीडेक सी-32 से पीएमओ अपार्टमेंट की ओर आने वाले वाहनों को रोका जाएगा, जिन्हें सेक्टर-62 पुलिस चौकी के रास्ते भेजा जाएगा। स्टेडियम पहुंचने वालों के लिए पार्किंग व्यवस्था रहेगी। वीवीआईपी वाहन गेट नंबर 7 से प्रवेश-निकास करेंगे। पासधारक वाहन गेट नंबर 3 से प्रवेश और 4 से बाहर निकलेंगे। साधारण आगंतुक अपने वाहन एडोब कंपनी के पास खाली स्थान में पार्क कर सकेंगे।

पैदल आने वाले लोग गेट नंबर 7 और 8 को छोड़कर किसी भी गेट से प्रवेश कर सकेंगे। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक, सेक्टर-19 टेलीफोन एक्सचेंज से आने वाले वाहन सेक्टर-10-21 यू-टर्न होते हुए जलवायु विहार, निठारी, सेक्टर-31-25, एनटीपीसी, गिझौड़ होकर आगे जा सकेंगे। सेक्टर-12-22-56 तिराहे से स्टेडियम की ओर जाने वाले वाहन को सेक्टर-57, गिझौड़, एनटीपीसी, सेक्टर-31-25 के रास्ते भेजा जाएगा।

रजनीगंधा की ओर जाने वाले वाहन को मेट्रो अस्पताल सेक्टर 8/10/11/12, हरौला, झुंडपुरा के रास्ते से गुजरना होगा। डीएम चौराहा सेक्टर-27 से जलवायु विहार या स्पाइस मॉल की ओर जाने वालों को निठारी, सेक्टर- 31-25, एनटीपीसी, गिझौड़ चौक होते हुए भेजा जाएगा।

 

 

