नोएडा पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ की सख्ती, 125 लोगों पर कार्रवाई

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने सार्वजनिक जगहों पर शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत, यूपी के इस जिले के अलग-अलग इलाकों में की गई विशेष कार्रवाई में 125 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

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यह कार्रवाई सेक्टर-63 और इकोटेक-3 पुलिस स्टेशनों की टीमों ने मिलकर की। इसका मकसद सार्वजनिक जगहों पर नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और निवासियों व आने-जाने वालों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन कई सार्वजनिक जगहों पर चलाया गया, जिनमें बाजार, सड़कें, पार्क और भीड़-भाड़ वाले अन्य इलाके शामिल थे। यहां लोग कानून का उल्लंघन करते हुए शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करते पाए गए।

इस खास अभियान के दौरान, सेक्टर-63 पुलिस स्टेशन ने 72 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जो सार्वजनिक जगहों पर शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते पाए गए थे।

इसी तरह, इकोटेक-3 पुलिस स्टेशन ने भी ऐसे ही उल्लंघनों के लिए 53 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस संयुक्त ऑपरेशन के परिणामस्वरूप दोनों पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में कुल 125 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि यह अभियान डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल नोएडा) और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल नोएडा) की देखरेख में चलाया गया। इस ऑपरेशन को सेंट्रल नोएडा के एसीपी-1 और एसीपी-3 के नेतृत्व में काम करने वाली पुलिस टीमों ने अंजाम दिया।

अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान का मकसद ऐसे व्यवहार को रोकना था जो सामाजिक माहौल पर बुरा असर डालता है और अक्सर सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी का कारण बनता है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से नागरिकों को परेशानी हो सकती है और ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिनसे शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

कमिश्नरेट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई सार्वजनिक जगहों पर अनुशासन बनाए रखने और सामान्य नागरिक जीवन में बाधा डालने वाली गतिविधियों को रोकने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। पुलिस अधिकारियों ने दोहराया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

ऑपरेशन के दौरान, पुलिसकर्मियों ने आम लोगों से अपील की कि वे सार्वजनिक जगहों पर शराब या किसी भी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन न करें और सामाजिक सद्भाव व सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में कानून लागू करने वाली एजेंसियों का सहयोग करें।

पुलिस ने आगे चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान चलाए जाएंगे, ताकि कानून का पालन सुनिश्चित हो सके और सार्वजनिक जगहों को ऐसी गतिविधियों से मुक्त रखा जा सके जो समुदाय पर बुरा असर डाल सकती हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी