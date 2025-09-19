Mera Desh Pehle : 'द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी' की प्रस्तुति में भावुक हुए दर्शक, बताया प्रेरणा की मशाल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम 'मेरा देश पहले: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी' की भव्य प्रस्तुति दिल्ली में गुरुवार को की गई।

इस खास मौके पर राजनीति, साहित्य और सिनेमा जगत की कई हस्तियां मौजूद रहीं, जिन्होंने कार्यक्रम को एक प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति बताया।

भाजपा विधायक राज कुमार भाटिया ने कहा, "यह प्रस्तुति प्रधानमंत्री मोदी के जीवन संघर्ष को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। कैसे उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना सफर शुरू किया, यह देखकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। यह केवल एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है।"

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, "मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले दिल्ली को चुना, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। दिल्ली से जो यह मशाल जली है, वह पूरे देश में गूंजेगी। यह फिल्म जन-जन तक पहुंचेगी और देश को एक नई ऊर्जा देगी।"

फिल्म के गीतकार और रचनात्मक सहयोगी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा, "मेरे लिए प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्थान हैं। उनके विचार, उनका व्यक्तित्व और उनका समर्पण एक पूरी पीढ़ी को दिशा देते हैं। इस नाटक प्रस्तुति के जरिए हम एक सच्चे नेता की अनकही कहानी को जनमानस तक लाना चाहते हैं।"

भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय ने कहा, "अद्भुत प्रस्तुति है। कुछ दृश्यों में तो लोगों की आंखों से आंसू आ गए। यह फिल्म केवल एक राजनीतिक जीवन को नहीं, बल्कि भावनाओं और संघर्षों की गहराई को उजागर करती है।"

राहुल गांधी के बयानों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "राहुल गांधी कुछ भी कहें, उनकी बातों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। लोग अब सच्चाई और प्रेरणा को पहचानते हैं।"