Manoj Tiwari Statement : राहुल गांधी घुसपैठियों को बनवाना चाहते हैं वोटर: मनोज तिवारी

राहुल गांधी पर मनोज तिवारी का हमला, दिल्ली में निपुण शाला की शुरुआत
Sep 19, 2025, 01:48 AM
राहुल गांधी घुसपैठियों को बनवाना चाहते हैं वोटर: मनोज तिवारी

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह घुसपैठियों को वोटर बनवाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन घुसपैठियों के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी घुसपैठियों को वोटर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब बिल्कुल सही है।

मनोज तिवारी ने सवाल उठाया कि यदि राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है तो उन्होंने चुनाव आयोग को शपथपत्र (एफिडेविट) क्यों नहीं सौंपा। यदि राहुल गांधी के दावे गलत साबित हुए तो उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। बिना सबूत के इस तरह के बयान लोकतंत्र को कमजोर करते हैं।

एसआईआर एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया है, जो देश के सभी राज्यों में लागू होती है। दिल्ली इस मामले में देश से अलग नहीं है।

वहीं, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को जनकपुरी स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में शहर की पहली 'निपुण शाला' का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन सरकार की निपुण संकल्प योजना के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में सुधार करना है।

इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हुई, जिसे 'सेवा पखवाड़ा' के रूप में मनाया जाता है।

इस दौरान दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत गुरुवार को सर्वोदय कन्या विद्यालय सी3 नंबर-1 में हमने एक निपुण शाला का उद्घाटन किया। इससे छात्राओं की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार होगा। निपुण शाला के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना है। हमारा लक्ष्य हर स्कूल को निपुण-प्रमाणित स्कूल बनाना है।"

 

 

