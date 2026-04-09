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JP Nadda Appeal : आपका वोट ला सकता है बदलाव, जेपी नड्डा ने की मतदान की अपील

केंद्रीय मंत्रियों ने कहा- लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर लें हिस्सा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 दिल्ली
Apr 09, 2026, 03:42 AM
आपका वोट ला सकता है बदलाव, जेपी नड्डा ने की मतदान की अपील

नई दिल्ली: केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने तीनों राज्यों की जनता से मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने की अपील की है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, "आज असम में वोटिंग हो रही है, इसलिए मैं अपने सभी भाइयों और बहनों, खासकर हमारे युवा वोटर्स से गुजारिश करता हूं कि वे बड़ी संख्या में बाहर आएं और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें। आपका वोट आपकी आवाज है। यह राज्य को घुसपैठ से बचाने और हमारे मूल समुदायों के हितों की रक्षा करने के हमारे सामूहिक इरादे को मजबूत करता है। आज, असम शांति के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह रफ्तार जारी रहनी चाहिए। बाहर निकलें, मजबूत लीडरशिप के लिए वोट करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।"

उन्होंने केरल के लोगों से मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा, "आज केरल में वोटिंग हो रही है, इसलिए मैं सभी रजिस्टर्ड वोटर्स से अपील करता हूं कि वे रिकॉर्ड संख्या में चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। वोटिंग सिर्फ एक अधिकार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। केरलम ने सालों तक कुशासन और भ्रष्टाचार का सामना किया है और आज एक बेहतर भविष्य चुनने का मौका है। आपका वोट बदलाव ला सकता है और एक ऐसी सरकार पक्का करने में मदद कर सकता है जो सच में लोगों के लिए काम करे। अपना वोट जरूर डालें और अपने परिवार और दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।"

नड्डा ने कहा, "आज पुडुचेरी में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मैं हर वोटर से इस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में भाग लेने की गुजारिश करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वेलफेयर और बढ़ते मौकों तक, पुडुचेरी सही रास्ते पर है। आपका वोट इस सफर को जारी रखने में मदद करेगा। पक्का करें कि आप वोट दें और पुडुचेरी का भविष्य बनाने में अपना रोल निभाएं।"

वहीं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा, "मेरे केरल के भाइयों और बहनों, आज आपके पास अपने राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का मौका है। आपका वोट तय करेगा कि यह खूबसूरत दक्षिणी राज्य देश की ग्रोथ स्टोरी में और कैसे योगदान देगा, राज्य के युवाओं को आगे बढ़ने, इनोवेट करने और लीड करने के मौके कैसे मिलेंगे। महिलाओं, किसानों, मछुआरों, कारीगरों और दूसरों को अच्छे शासन से कैसे फायदा होगा और हर परिवार को बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ी संख्या में बाहर आएं और अपने वोट के जरिए अपनी आवाज उठाएं।"

इससे साथ ही पीयूष गोयल ने पुडुचेरी और असम की जानता से भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपका वोट पुडुचेरी का भविष्य तय करेगा। हर वोट मायने रखता है, और एक मजबूत कल बनाने में हर एक आवाज मायने रखती है। मैं सभी वोटर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और पुडुचेरी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वोट करें।

--आईएएनएस

 

 

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