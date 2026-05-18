प्रधानमंत्री मोदी ने एचडी देवेगौड़ा को दी जन्मदिन की बधाई, राष्ट्र निर्माण में योगदान को सराहा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "एचडी देवेगौड़ा को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। सार्वजनिक जीवन में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। वे नीति-संबंधी मुद्दों की अपनी गहरी समझ और वंचितों की सेवा के प्रति अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने भारत के विकास में, विशेष रूप से किसानों के हितों की रक्षा करने में, उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी। शाह ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री और राजनेता एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वे धरती के सच्चे सपूत हैं। किसानों और ग्रामीण भारत के प्रति उनके आजीवन समर्पण ने हमारे राष्ट्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।"

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक अनुभवी नेता और 'धरती के सच्चे सपूत' के रूप में, किसानों के कल्याण और ग्रामीण भारत के विकास के प्रति आपका आजीवन समर्पण सचमुच प्रेरणादायक है। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और राष्ट्र की सेवा में एक दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।"

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 में कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसीपुर तालुक स्थित हरदानहल्ली गांव में हुआ। वे सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रबल समर्थक और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रशंसक माने जाते हैं। देवेगौड़ा को एक सरल जीवनशैली, जमीनी जुड़ाव और किसानों के हितों के लिए समर्पित नेता के रूप में जाना जाता है।

1991 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया। वे बाद में जनता दल के कर्नाटक अध्यक्ष बने और 1994 में कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री बने।

मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान किया। 1996 में वे केंद्र की राजनीति में आए और 1 जून 1996 को भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया, हालांकि उनका कार्यकाल लगभग एक वर्ष तक ही रहा।

--आईएएनएस