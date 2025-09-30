Drug Destruction : नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में मादक पदार्थ नष्ट

जहांगीरपुरी: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन इवेंट आयोजित कर 1,847 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया। इनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए बताई गई। यह कार्यक्रम जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के समीप बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशन्स प्रा. लि. परिसर में हुआ। इस अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा मौजूद थे।

नष्ट की गई खेप में गांजा, चरस, हेरोइन, कोकीन और प्रतिबंधित दवाइयां शामिल थीं। यह पहल नशा मुक्त भारत अभियान और ड्रग विनिष्टिकरण पखवाड़ा के तहत हुई है।

इस मौके पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा, “रावण दहन से पहले, मादक पदार्थों का दहन।” उन्होंने दिल्ली पुलिस के प्रयासों की सराहना की और सभी नागरिकों से 2027 तक नशामुक्त दिल्ली बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर पुलिस ने बताया कि 2025 में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 1,674 मामले दर्ज किए गए और 2,163 तस्कर गिरफ्तार किए गए। साथ ही 21.5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशा तस्करों की जानकारी गुप्त रूप से साझा करने के लिए 1933 हेल्पलाइन का उपयोग करें।

एलजी ने आधिकारिक सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक पोस्‍ट में लिखा, "नवरात्रों के शुभ अवसर पर रावण दहन से पहले देश की एक बड़ी बुराई मादक द्रव्यों का दहन किया। आज कुल 1847 केजी मादक पदार्थों को नष्ट किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 35 करोड़ रुपए है।"

उन्‍होंने पोस्‍ट में आगे लिखा कि दिसंबर 2022 से लेकर अब, सितंबर 2025 के बीच आठ बार, इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 47 हजार किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है, जिनकी कीमत लगभग 14.5 हजार करोड़ रुपए थी। यह दिल्ली के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए दिल्ली पुलिस बधाई की पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के अनुरूप तथा गृहमंत्री अमित शाह के दिशानिर्देश में दिल्ली को 2027 तक ड्रग्स फ्री बनाने की दिशा में ये प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं।