Paharganj Stabbing Case : पहाड़गंज में स्कूल के बाहर चाकूबाजी मामले को पुलिस ने सुलझाया, 3 आरोपियों को पकड़ा

🏷 दिल्ली
Sep 06, 2025, 07:16 AM
दिल्ली : पहाड़गंज में स्कूल के बाहर चाकूबाजी मामले को पुलिस ने सुलझाया, 3 आरोपियों को पकड़ा

नई दिल्ली: दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्कूल के बाहर चाकूबाजी की घटना को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। इस मामले में तीन नाबालिग हिरासत में लिए गए हैं, जिनकी उम्र 15 और 16 साल है। साथ ही, पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू और घटनास्थल से टूटी हुई बीयर की बोतल को बरामद किया।

यह घटना गुरुवार की है। 15 वर्षीय एक छात्र पहाड़गंज पुलिस स्टेशन पहुंचा, जिसके सीने में चाकू धंसा हुआ था। अपनी पहचान के साथ छात्र ने बताया कि स्कूल गेट पर कुछ छात्रों ने उस पर हमला किया था। इसके बाद, उसे तुरंत कलावती सरन अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने चाकू निकाला।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अपने बयान में घायल छात्र ने खुलासा किया कि आरोपी छात्र 'एस' अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पीटने का मौका तलाश रहा था। घटना वाले दिन जब वह स्कूल से निकल रहा था, आरोपी और उसके दो दोस्तों ने उसे स्कूल के गेट पर बुलाया और उससे झगड़ा करने लगे। इनमें से एक आरोपी ने छात्र को एक टूटी हुई बीयर की बोतल दिखाकर धमकाया और कहा कि वह उसे इससे मार डालेगा। हाथापाई के दौरान दूसरे आरोपी ने उस पर चाकू से वार किया, जबकि बाकी लोगों ने उसे पकड़ रखा था।

शिकायत मिलने पर पहाड़गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से एक टूटी हुई बीयर की बोतल बरामद की। इसके बाद, छापेमारी और स्थानीय खुफिया जानकारी के माध्यम से टीम ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आराम बाग इलाके से तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में किया।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ से पता चला कि लगभग 10-15 दिन पहले एक आरोपी की कुछ लड़कों ने पिटाई की थी। उसे शक था कि पीड़ित छात्र ने ही उन लड़कों को उकसाया था और उस पर हमला करने के लिए भेजा था। बदला लेने के लिए आरोपी छात्र स्कूल के गेट पर पीड़ित से भिड़ गए। झगड़ा बढ़ गया और इस दौरान एक आरोपी छात्र ने पीड़ित पर चाकू से वार किया।

 

 

