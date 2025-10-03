Delhi Crime News : उत्तर पूर्वी दिल्ली में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

प्रान्तीय

दिल्ली के गोकुलपुरी में युवक की चाकू से हत्या, फैली दहशत
Oct 03, 2025
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले का यमुनापार इलाका एक बार फिर अपराध की चपेट में आ गया है। गोकुलपुरी थाना क्षेत्र के भागीरथी विहार इलाके में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे मोहम्मद लुकमान (19) नाम के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।

घटना उस समय हुई जब मोहम्मद लुकमान भागीरथी विहार में एक कबाड़ के गोदाम में बैठकर काम कर रहा था। उसी दौरान, तीन से चार अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ चाकू से लुकमान पर हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए।

चाकूबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच के बाद पुलिस हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश होने का संदेह जता रही है। पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

हालांकि, इलाके में लगातार हो रही हत्याओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। आए दिन होने वाली ऐसी घटनाओं के कारण दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

लोगों का कहना है कि पुलिस अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे इस संवेदनशील इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

दूसरी ओर, महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गुलाब आलम को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना और त्वरित जांच के आधार पर की गई। पुलिस ने लड़की को सुरक्षित बचा लिया और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

 

