Delhi Robbery Case : डिलीवरी बॉय से लूट मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, चाकू और बाइक बरामद

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने डिलीवरी बॉय से लूटपाट के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल चाकू और बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

वेलकम पुलिस थाने को शुक्रवार को सूचना मिली थी कि जनता कॉलोनी के पास डिलीवरी बॉय के साथ कुछ लोग लूटकर फरार हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पीड़ित आलोक कुमार ने बताया कि बुलेट बाइक पर सवार दो युवकों ने चाकू दिखाकर उनसे 1,200 रुपए लूट लिए। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे चाकू से मारने की धमकी दी।

आलोक कुमार ने आगे बताया कि जब मैंने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्र हो गए और एक आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया, जिसकी पहचान फैजान (20) निवासी जनता कॉलोनी, वेलकम के रूप में हुई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ में फैजान ने न सिर्फ लूट की वारदात कबूल की, बल्कि अपने साथी का नाम भी बताया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर रूपेश खत्री के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने दूसरे आरोपी का पता लगाते हुए जनता कॉलोनी के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान फरजान उर्फ दानिश (22) के रूप में हुई। आरोपी से वारदात में इस्तेमाल चाकू और बुलेट मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि फरजान उर्फ दानिश पहले भी हत्या के प्रयास के एक मामले में शामिल रहा है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस उनके आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले ये लोग कौन से क्षेत्र में लूट करते थे और इनके ग्रुप में कितने लोग शामिल हैं? साथ ही आसपास के थानों से इनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि किस-किस थाने में इन पर मुकदमा दर्ज है।

