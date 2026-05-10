Delhi Police Crime Branch : दिल्ली में 15 लाख रुपए की प्रतिबंधित सिगरेट जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 15 लाख रुपए की प्रतिबंधित इम्पोर्टेड सिगरेट जब्त की हैं।

दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया कि जब्त किए गए कंसाइनमेंट में इंटरनेशनल सिगरेट ब्रांड शामिल थे। बरामद सिगरेट के पैकेट पर भारतीय कानून के तहत जरूरी कानूनी हेल्थ वॉर्निंग नहीं थी, जिससे देश में इनकी बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन गैर-कानूनी है।

6 मई को क्राइम ब्रांच की आईएससी यूनिट को दिल्ली के चावड़ी बाजार के नया बांस रोड इलाके में बैन इम्पोर्टेड सिगरेट के गैरकानूनी स्टोरेज और होलसेल ट्रेड के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक स्पेशल रेडिंग टीम बनाई गई।

जांच के दौरान पुलिस को इनपुट मिले कि मोहम्मद तौसीफ नाम के एक शख्स ने दिल्ली-6 में नया बांस रोड पर एक दुकान और फतेहपुरी में मस्जिद तबर खान वाली के पास वाली गली में बने एक गोदाम में बड़ी मात्रा में बैन इम्पोर्टेड सिगरेट रखी थीं।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ऐसे इम्पोर्टेड सिगरेट प्रोडक्ट्स की होलसेल ट्रेडिंग में शामिल था। सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर, दोनों जगहों पर एक साथ रेड की गई। गोदाम पर रेड के दौरान वहां आरोपी जुनैद अहमद मिला। गोदाम से अलग-अलग इंटरनेशनल ब्रांड की कुल 73,840 बैन इम्पोर्टेड सिगरेट बरामद की गईं।

पुलिस ने दुकान की जगह से और 80 हजार बैन इम्पोर्टेड सिगरेट बरामद कीं। अधिकारियों ने बताया कि बरामद सिगरेट के किसी भी पैकेट पर सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (सीओपीटीए) के तहत जरूरी हेल्थ वॉर्निंग नहीं थी, जिससे ये प्रोडक्ट्स भारतीय नियमों के तहत गैर-कानूनी हो गए। कुल मिलाकर, क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन के दौरान 1,53,840 बैन इम्पोर्टेड सिगरेट बरामद कीं और जब्त कीं।

इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मोहम्मद तौसीफ और जुनैद अहमद को गिरफ्तार किया। अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि लगातार पूछताछ के दौरान मोहम्मद तौसीफ ने बताया कि वह सप्लायर से बड़ी मात्रा में इम्पोर्टेड सिगरेट खरीदता था, जो एडवांस पेमेंट लेने के बाद कंसाइनमेंट डिलीवर करते थे।

पुलिस की ओर से कहा गया कि तौसीफ ने बताया कि वह इम्पोर्टेड सिगरेट को दिल्ली और आस-पास के इलाकों में होलसेल और रिटेल दोनों मात्रा में अलग-अलग व्यापारियों और दुकानदारों को बांटता था। जांच करने वालों को यह भी पता चला कि मोहम्मद तौसीफ के कर्मचारी के तौर पर काम करने वाला जुनैद अहमद, गोदाम से सिगरेट के स्टोरेज और सप्लाई को संभालने के लिए जिम्मेदार था।

अधिकारियों ने आगे बताया कि मोहम्मद तौसीफ पहले भी वर्ष 2023 में दर्ज ऐसे ही एक मामले में शामिल पाया गया था।

--आईएएनएस