Delhi BJP Statement : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने ‘ग्रीन बजट’ पर सवाल उठाने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत 'ग्रीन बजट' के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारद्वाज ने आज अपने विशिष्ट अंदाज में दिल्ली सरकार के 2026-27 के बजट को 'ग्रीन बजट' कहने पर आपत्ति जताई। यह आपत्ति न केवल हास्यास्पद है, बल्कि उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक अज्ञानता को भी दर्शाती है।

उन्होंने कहा कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता की टिप्पणियां दिन-प्रतिदिन हास्यास्पद होती जा रही हैं, क्योंकि वे केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं।

सचदेवा ने भारद्वाज से सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली में सरकारें हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती रही हैं। हालांकि, अरविंद केजरीवाल ने नए स्कूल भवन बनवाए बिना या नए अस्पताल खोले बिना, अपनी सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य बजट को हर साल क्रांतिकारी बताकर प्रचारित किया।

अब जब भाजपा सरकार ने 'ग्रीन बजट' पेश करने का दावा किया है, तो भारद्वाज बचकाना विरोध कर रहे हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि हर सरकार बजट के लिए अलग-अलग मदें बनाती है, जिनके तहत आवंटन किया जाता है। इसी प्रणाली का पालन करते हुए, दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम के माध्यम से सड़कों के सुधार पर होने वाले खर्च के साथ-साथ आरआरटीएस जैसी परियोजनाओं, ई-बसों और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पिंक टिकट योजना जैसी पहलों को 'ग्रीन बजट' मद के तहत शामिल किया है।

एक अन्य घटनाक्रम में, दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि केजरीवाल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नवीनतम पोस्ट उनकी पुरानी राजनीतिक रणनीति का एक नया हथकंडा है।

प्रवक्ता ने कहा कि 11 साल सत्ता में रहने के बावजूद, केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया और इसके बजाय केवल खुद को पीड़ित दिखाने का नाटक किया।

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि केजरीवाल 2015 और 2020 में खुद को पीड़ित दिखाकर दो बार सफल हुए थे, लेकिन अब दिल्ली की जनता उनकी दोहरी चाल को पूरी तरह समझ चुकी है और अब उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता।

--आईएएनएस