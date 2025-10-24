प्रान्तीय

Delhi Police : एएटीएस ने वाहन चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की स्कूटी बरामद

एएटीएस ने चोरी की स्कूटी के साथ आदतन अपराधी अरशद अली को दबोचा।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 दिल्ली
Oct 24, 2025, 08:34 AM
दिल्ली: एएटीएस ने वाहन चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की स्कूटी बरामद

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मध्य जिला पुलिस की एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) टीम ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 37 वर्षीय अरशद अली के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से हाल ही में लाजपत नगर इलाके से चोरी की गई एक टीवीएस एनटॉर्क स्कूटी बरामद की है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई बुधवार को थाना लाजपत नगर में दर्ज एक ई-एफआईआर के बाद की गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 21 अक्टूबर को लाजपत नगर से उसकी स्कूटी चोरी हो गई थी। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(बी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, एएटीएस/मध्य जिला की एक समर्पित टीम को आरोपी की धरपकड़ का जिम्मा सौंपा गया। एसीपी/ऑपरेशन्स के समग्र पर्यवेक्षण और एएटीएस प्रभारी निरीक्षक रघुवीर मीणा के नेतृत्व में टीम ने तुरंत तकनीकी निगरानी, मैनुअल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण शुरू किया।

इसके बाद, 22 अक्टूबर को एएटीएस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि स्कूटी चोरी का आरोपी किसी अन्य अपराध को अंजाम देने के इरादे से चोरी के वाहन के साथ कमला मार्केट क्षेत्र में आने वाला है।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, टीम ने कमला मार्केट स्थित गढ़ा चौक पर घेराबंदी की। जैसे ही आरोपी अरशद अली उक्त स्कूटी पर सवार होकर वहां पहुंचा, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, स्कूटी पर पीछे बैठा उसका साथी पुलिस टीम को चकमा देकर मौके से फरार हो गया।

पुलिस की पूछताछ में अरशद अली ने बताया कि स्कूटी उसका दोस्त लाया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अरशद अली एक आदतन अपराधी है और दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी व सेंधमारी के 8 गंभीर मामलों में पहले भी शामिल रहा है, जिनमें सदर बाजार, चांदनी महल और बाड़ा हिंदू राव जैसे इलाके शामिल हैं।

पुलिस ने चोरी की स्कूटी बरामद कर लाजपत नगर थाने का मामला सुलझा लिया है और फरार साथी व गिरोह के मुख्य सरगना का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। इसके लिए पुलिस टीम का गठन किया जा रहा है।

 

 

 

Vehicle theftCriminal networksUrban SafetyDelhi CrimePublic securitypolice investigationlaw enforcement

Related posts

Loading...

More from author

Loading...