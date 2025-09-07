BJP Criticism On Kejriwal : पंजाब में मुसीबत की घड़ी में केजरीवाल गुजरात दौरे पर भागे: वीरेंद्र सचदेवा 

नई दिल्ली: दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब में आई त्रासदी का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर इस मुसीबत की घड़ी में अपने प्रदेश के साथ खड़े नहीं होकर वहां से भागने का बड़ा आरोप लगाया।

भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल गुजरात के भ्रमण पर हैं। यह उनका पॉलिटिकल टूरिज्म टूर है। आज जब पंजाब बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, वहां के लोगों को जरूरत थी कि वहां की सरकार उनके साथ रहे। वो अरविंद केजरीवाल, जिन्हें पंजाब के पंजाबियों ने भरपूर समर्थन दिया था, उनको वहां पर रहकर पंजाबियों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो गुजरात के भ्रमण पर हैं।

उन्होंने आगे निशाना साधते हुए कहा, "अरविंद केजरीवाल जब तक दिल्ली की सत्ता में रहे, तो उन्हें दिल्ली वालों की सुख-दुख से कोई लेना-देना नहीं था। जब वे दिल्ली से बेदखल हुए, तो उन्होंने अपना डेरा पंजाब में जमाया। वहीं आज जब पंजाब में मुसीबत आई है और वहां के मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, तो अपने आप को नेशनल लीडर बताने वाले केजरीवाल को इस मुसीबत की घड़ी में जहां पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए था, वे भाग कर गुजरात चले गए हैं। केजरीवाल की भागने की फितरत बन गई है।"

उन्होंने कहा कि लोगों को धोखा देना और भागना अरविंद केजरीवाल की पॉलीटिकल कैलकुलेटिव मूव होते हैं, जिसमें वो अपना लाभ-हानि देखते हैं कि उन्हें किस चीज में लाभ मिलेगा। भले ही जनता इसमें मरती है, तो मरे। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है।

उन्होंने बताया, आज हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात कर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पांच करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री के राहत कोष में जाएगी। हमने मदद करके किसी पर एहसान नहीं किया, बल्कि यह एक मानवता है। पंजाब पूरे देश के लिए अन्नदाता है। अगर पंजाब आज किसी मुसीबत में है, तो हर भारतीय का फर्ज है कि वह पंजाब के साथ खड़ा हो। ऐसे समय में जब लोगों को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए, उस समय अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा करना दिखाता है कि वह और उनकी पार्टी की फितरत लोगों को धोखा देने की है।