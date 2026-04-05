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LPG Supply Issue : दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल और अन्य राज्यों के प्रवासी भाजपा परिवार का हिस्सा हैं: दिनेश प्रताप सिंह

दिल्ली भाजपा ने AAP के LPG संकट के दावों को खारिज किया और सामान्य आपूर्ति बताई।
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Dainik Hawk·
🏷 दिल्ली
Apr 05, 2026, 05:14 PM
दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल और अन्य राज्यों के प्रवासी भाजपा परिवार का हिस्सा हैं: दिनेश प्रताप सिंह

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह और पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर शहर में एलपीजी आपूर्ति को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) विधायक संजीव झा द्वारा दिए गए भ्रामक बयान की निंदा की।

भाजपा नेताओं ने झा के इस दावे को खारिज कर दिया कि एलपीजी संकट के कारण दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल और अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को आजीविका संकट का सामना करना पड़ रहा है और वे दिल्ली से पलायन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे उनके मतदान अधिकार छिन सकते हैं।

ओझा और सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेता पर राजनीतिक लाभ के लिए मनगढ़ंत और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि गैस की कमी के कारण दिल्ली से पलायन करने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या नगण्य है।

दिल्ली भाजपा ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली और अन्य प्रवासी समुदाय यह नहीं भूले हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान, तत्कालीन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने आजीविका और भोजन की व्यवस्था न होने के कारण प्रवासियों को उनके गांवों में लौटने के लिए मजबूर किया था।

दिनेश प्रताप सिंह और संतोष ओझा ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ-साथ भाजपा का उज्ज्वला योजना विभाग मंडल स्तर पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बुकिंग के माध्यम से गैस सिलेंडर प्राप्त करने में मदद कर रहा है।

भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल और अन्य राज्यों के प्रवासी भाजपा परिवार का हिस्सा हैं और पार्टी हर वैध मतदाता के साथ खड़ी है।

उन्होंने आगे कहा कि गैस की मामूली कमी तो है, लेकिन कोई गंभीर संकट नहीं है। बुकिंग करने पर नियमित आपूर्ति उपलब्ध है। यहां तक ​​कि व्यावसायिक कनेक्शन धारकों को भी अब लगभग 75 प्रतिशत नियमित आपूर्ति मिल रही है, और केंद्र सरकार ने अस्थायी रूप से कोयले पर खाना पकाने की अनुमति दे दी है।

दिनेश प्रताप सिंह और संतोष ओझा ने यह भी कहा कि दिल्ली में गैस की सीमित कमी मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित कर रही है जिनके पास वैध गैस कनेक्शन नहीं हैं और जो पहले से ही छोटे सिलेंडरों की अवैध रूप से खुले बाजार से रिफिलिंग पर निर्भर थे।

--आईएएनएस

 

 

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