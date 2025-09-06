Anant Chaturdashi 2025 : शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर देश के प्रमुख नेताओं ने जनता को बधाई दी और भगवान श्री हरि विष्णु एवं विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान, और भाजपा सांसद रवि किशन ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए सभी को शुभकामनाएं दीं।

सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, "सत्य, संकल्प और विश्वास के प्रतीक अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की सभी को हार्दिक बधाई! भगवान श्री हरि की कृपा से सभी श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता का वास हो, यही प्रार्थना है।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, "आप सभी को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु से आप सभी के सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं।"

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिखा, "अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा हमारे राज्य और देश पर सदैव बनी रहे, हमारे विघ्न दूर हों, और सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और सद्गुणों से परिपूर्ण हो।"

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, "आप सभी को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा सभी पर अनवरत बरसती रहे, हर घर-आँगन में सुख, समृद्धि एवं ऋद्धि-सिद्धि के शुभ दीप प्रदीप्त हों, सबका मंगल व कल्याण हो, यही कामना करता हूं।"

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, "अनंत आस्था, अटूट विश्वास और पवित्र संकल्प के प्रतीक 'अनंत चतुर्दशी' के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। इस शुभ दिवस पर भगवान श्री हरि की अनंत कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का सदा वास हो, यही प्रार्थना है।"

भाजपा सांसद रवि किशन ने लिखा, "अनंत चतुर्दशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन से विघ्न-बाधाओं को दूर कर खुशहाली, सफलता और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करे। उनका दिव्य आशीष प्रत्येक हृदय में शांति और मंगल की भावना का संचार करे।"