Cyclone Montha : तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' से मौसम प्रभावित, ट्रेन सेवाओं पर भी दिखा असर

मोंथा तूफान से तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट, रेलवे ने बदले ट्रेन रूट
Oct 28, 2025, 06:28 AM
तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' से मौसम प्रभावित, ट्रेन सेवाओं पर भी दिखा असर

चेन्नई: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के असर से तमिलनाडु के कई जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों में चेंगलपट्टू, चेन्नई, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, रानीपेट, तेनकासी, तिरुवल्लुर, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, तिरुप्पूर, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, विलुप्पुरम और विरुदुनगर जिलों के कुछ इलाकों में हल्की आंधी, बिजली चमकने के साथ मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी है।

लोगों से सलाह दी गई है कि वे घरों में रहें, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें और खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे न खड़े हों। बिजली गिरने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए सावधानी बरतें। सड़कों पर पानी भर सकता है, जिससे ट्रैफिक जाम हो सकता है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस तूफान के कारण रेलवे ने भी एहतियात बरते हैं। खास तौर पर, ट्रेन नंबर 18189 टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस, जो आज सुबह 5 बजे टाटानगर से रवाना हुई थी, को डायवर्ट कर दिया गया है। अब यह ट्रेन टिटलागढ़, लखोली, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागभीड़, बल्हारशाह, बेल्लमपल्ली, रामागुंडम, वारंगल, खम्मम और विजयवाड़ा होकर चलेगी।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, मूल रूट पर तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है, इसलिए वैकल्पिक रास्ते से ट्रेन चलाई जा रही है। इससे यात्रा में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्टेशन पर पहुंचकर या हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी लें। अन्य ट्रेन सेवाओं में भी बदलाव किया गया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

वहीं, मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। अगर तूफान और तेज हुआ तो और जिलों में अलर्ट जारी किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन ने राहत टीमों को तैयार रखा है।

यात्रियों और आम लोगों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। बारिश के दौरान बिजली के उपकरणों से दूर रहें और आपातकाल में 1077 या 112 पर कॉल करें।

 

 

 

