Sachin Pilot Campaign : सचिन पायलट की तीन दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत, भाजपा-चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

रायगढ़: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने मंगलवार को रायगढ़ में 'वोट चोर गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान और पदयात्रा की शुरुआत की। यह तीन दिवसीय दौरा 16 से 18 सितंबर तक चलेगा, जिसमें रायगढ़ से भिलाई तक आठ जिलों में रैलियां और सभाएं होंगी।

छत्तीसगढ़ी चौक से शुरू हुई पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारों के साथ यात्रा घड़ी चौक और सुभाष चौक होते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंची। यहां सभा में सचिन पायलट ने संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में दिल्ली का राज चल रहा है।

पायलट ने कहा, "छत्तीसगढ़ में शासन को दो साल हो गए, लेकिन नियंत्रण दिल्ली में है। यहां संपत्ति चंद हाथों में बांटने की साजिश रची जा रही है। नौजवान, आदिवासी, किसान, और दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सबसे दुखद यह है कि पिछले 11 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के प्रमाण दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने यह अभियान शुरू किया।"

पायलट ने संविधान के मौलिक अधिकार वोट को बचाने पर जोर दिया और कहा, "चुनाव आयोग ने एक घर में 100-150 वोट डाले, जिंदा लोगों को मृत दिखाया। डेटा मांगा तो मना कर दिया। पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान और जनसंपर्क यात्रा चलाएंगे। आज रायगढ़ में शानदार शुरुआत हुई।"

सभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज सहित वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बघेल ने कहा, "भाजपा ने सीरियल किलर की तरह वोट चोरी कर सरकार बनाई। जल्द सबूत जनता के सामने रखेंगे।"

बैज ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने, महिलाओं की सुरक्षा पर खतरे और नशे के कारोबार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "न्यूड पार्टी जैसी घटनाएं छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर धब्बा हैं।"