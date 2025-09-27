Raipur Accident : गोदावरी स्टील प्लांट हादसे के मृतक और घायलों की हुई पहचान, बचाव कार्य जारी (लीड-1)

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिलतारा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गोदावरी स्टील लिमिटेड प्लांट में शुक्रवार को एक भयानक हादसा हो गया। निर्माणाधीन संरचना की छत अचानक ढह गई, जिसमें 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन मलबे में फंसे कुछ मजदूरों की आशंका बनी हुई है।

हादसा दोपहर करीब 2 बजे हुआ, जब मजदूर प्लांट के एक हिस्से में काम कर रहे थे। अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा, जिससे मलबे में कई लोग दब गए। रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बचाव कार्य में क्रेन और कटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मृतकों में निर्मलकर मलिक, नारायण, घनश्याम मनोहर घोरमारे, तुलसीराम धुत्त, कलीगोटला प्रसन्न कुमार और जीएल प्रसन्न कुमार शामिल हैं। ये सभी मजदूर आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्यों से थे। घायलों में मौतू यादव, दिप्तेंद्र, जयप्रकाश वर्मा, पवन कुमार, चंद्र प्रकाश और चकेधर राव के नाम हैं, जिन्हें देवेंद्र नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है।

फैक्ट्री प्रबंधन के प्रतिनिधि इमेंद्र दान ने घटनास्थल पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, "यह दुखद हादसा है। हमारी प्राथमिकता घायलों का इलाज और मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करना है। कंपनी मामले की स्वतंत्र जांच कराएगी और सुरक्षा मानकों का पूरा पालन सुनिश्चित करेगी।" उन्होंने बताया कि प्लांट का यह हिस्सा विस्तार कार्य के तहत बनाया जा रहा था, और सभी मजदूरों को सुरक्षा उपकरण दिए गए थे। हालांकि, प्रारंभिक जांच में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और संरचनात्मक कमजोरी पर सवाल उठ रहे हैं।

रायपुर एसएसपी ने कहा, "हमने छह शव बरामद कर लिए हैं, और छह घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बचाव टीम अभी भी मलबे हटाने का काम कर रही है, क्योंकि कुछ मजदूर फंसे हो सकते हैं।"

घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।