Chhattisgarh Government Scheme : छत्तीसगढ़ में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कई परिवारों के लिए बना सहारा, बदली जिंदगी

मोहला-मानपुर: छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है।

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने नि:शुल्क चावल, चना, शक्कर और नमक मिल रहा है। इससे जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है और लाभार्थी सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं।

लाभार्थी कमला बाई ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि सरकार की ओर से मिलने वाला नि:शुल्क राशन उनके परिवार के लिए बहुत मददगार है। उन्होंने कहा, "हमें हर महीने चावल, शक्कर और चना मिलता है, जिससे पूरे महीने का गुजारा आसानी से हो जाता है।"

इसी तरह नवागांव निवासी लाभार्थी कामेरथ ने भी योजना की सराहना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दिया जा रहा राशन उनके परिवार के लिए बड़ा सहारा है। उन्होंने बताया, "हमें नि:शुल्क चना, चावल और शक्कर मिलता है, जिससे हम अपने परिवार का पालन-पोषण कर पाते हैं।"

तोलुम पंचायत के रहने वाले समारू राम कोमरे ने भी योजना को बेहद उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से उनके परिवार के लिए पूरे महीने के राशन की व्यवस्था हो जाती है। सरकार को धन्यवाद देते हुए समारू राम ने कहा कि यह योजना ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में स्थिरता ला रही है।

एक अन्य लाभार्थी ने बताया कि उनके परिवार में दो सदस्य हैं और हर महीने सरकार की योजना के तहत राशन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि चावल, शक्कर, चना और नमक मिलने से पूरे महीने का खर्च संभल जाता है और उन्हें खाद्यान्न की चिंता नहीं रहती।

जिला खाद्य अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि जिले में कुल 77,757 राशन कार्डधारी परिवार हैं, जिनमें 2,96,785 सदस्य शामिल हैं। ये सभी परिवार मुख्यमंत्री खाद्याण योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ उठा रहे हैं।

--आईएएनएस