GST 2.0 Reforms : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी 2.0 को सराहा, बताया आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत

जीएसटी 2.0 से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती, जनता को बड़ी राहत मिलेगी
🏷 छत्तीसगढ़
Sep 22, 2025, 02:32 AM
छत्तीसगढ़ : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी 2.0 को सराहा, बताया आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत

रायगढ़: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने नवरात्रि की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी 2.0 सुधारों की जोरदार तारीफ की। उन्होंने इसे ऐतिहासिक रिफॉर्म बताया।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने रायगढ़ में आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि यह सुधार न केवल अर्थव्यवस्था को गति देंगे, बल्कि रोजगार सृजन और बचत क्षमता में भी वृद्धि करेंगे। सोमवार से लागू हो रहे इन बदलावों से 300 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में कमी होगी, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।

ओ.पी. चौधरी ने कहा, "सोमवार से जीएसटी का मुहूर्त है। पीएम मोदी ने बड़े रिफॉर्म करते हुए कल की तारीख से देश की जनता को बड़ी राहत देने का काम किया है। 300 से अधिक सामानों में ऐतिहासिक कमी की गई है, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, एसी और टीवी पर राहत मिलेगी। किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों में भी छूट दी गई है।"

उन्होंने बताया कि इकोनॉमी को बूस्ट देने और लेबर इंटेंसिव रोजगार के लिए यह रिफॉर्म लाया गया है। "इससे आम जनता को लाभ होगा। परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की बचत कैपेसिटी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। हर व्यक्ति के परिवार को हर साल बचत होगी।"

इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए जीएसटी 2.0 को 'बचत उत्सव' का नाम दिया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से लागू हो रहे इन सुधारों से देशवासियों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब रहेंगे, जिससे घी, पनीर, बटर, नमकीन, जैम, आइसक्रीम जैसी दैनिक वस्तुएं सस्ती होंगी। एफएमसीजी कंपनियों जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और नेस्ले ने पहले ही मूल्य में कटौती की घोषणा कर दी है।

चौधरी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर सहमति जताते हुए कहा कि इसे जीएसटी महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया। त्योहारों के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा।" उन्होंने एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को सरलीकृत अनुपालन का लाभ मिलने की बात कही।

 

 

