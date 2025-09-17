प्रान्तीय

CM Vishnudev Sai : छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा और विकास कार्यों का शुभारंभ

छत्तीसगढ़-राजस्थान में सेवा पखवाड़ा संग विकास योजनाओं का शुभारंभ
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 छत्तीसगढ़
Sep 17, 2025, 06:53 PM
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा और विकास कार्यों का शुभारंभ

रायपुर/सीकर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दीं और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से पीएम को बधाई दी।

सीएम साय ने कहा कि हर साल पीएम के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाता है, जिसमें स्वच्छता, रक्तदान और अन्य सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इस बार श्रम विभाग के एक कार्यक्रम में सीएम साय ने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

रिक्शा खरीद के लिए अनुदान को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए, स्वयं के घर निर्माण के लिए अनुदान को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए और पंजीकृत श्रमिकों के लिए निशुल्क इलाज की सुविधा शुरू की गई।

इसके अलावा, 1 लाख से अधिक लोगों के खातों में 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।

सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों द्वारा स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने इन योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर जोर दिया।

दूसरी तरफ राजस्थान के शहरी विकास और आवास (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर में एक दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा और शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ किया।

श्रीमाधोपुर और सीकर के यूआईटी भवन में आयोजित शिविरों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने नगर परिषद परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान 2025-26 के लिए सड़क, नाला और नाली निर्माण जैसे विकास कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपए और सामुदायिक शौचालयों के लिए 1.24 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया गया।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगर परिषद द्वारा जारी पट्टे, तंबाकू लाइसेंस, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्वनिधि योजना की किस्तें भी वितरित कीं।

उन्होंने स्वच्छता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई और परमार्थ सेवा संस्थान, दशरथ मनोविकास संस्थान और कस्तूरबा गांधी शिक्षण संस्थान में अनाथ और मूकबधिर बच्चों को फलाहार वितरित किया। मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जारी पट्टों की जांच तेज की जाएगी। नए अधिकारियों की भर्ती के बाद जांच की गति बढ़ेगी, जो 20-25 अक्टूबर तक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शुरू होगी।

निकाय चुनावों पर उन्होंने कहा कि दिसंबर में चुनाव कराने का प्रयास है, लेकिन जनवरी में भी यह संभव हो सकता है।

खर्रा ने जीएसटी के प्रभाव पर बोलते हुए कहा कि इसने सरकारी राजस्व में वृद्धि की है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास की गति काफी तेज हुई है।

 

 

Labour WelfareModi birthdayRajasthan DevelopmentVishnudev SaiDouble engine governmentSeva PakhwadaSikar Events

Related posts

Loading...

More from author

Loading...