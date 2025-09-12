Chhattisgarh Naxal Operation : 10 कुख्यात नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी मनोज भी मारा गया

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डिस्ट्रीक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के संयुक्त ऑपरेशन में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है।

यह ऑपरेशन राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जारी था और सुरक्षा बलों ने मिलकर यह सफलता हासिल की। मनोज, नक्सल संगठन का एक अहम सदस्य, इस ऑपरेशन में मारा गया है। वह पिछले कुछ वर्षों से सुरक्षा बलों के लिए एक प्रमुख चुनौती बना हुआ था, और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। इसके अलावा, इस ऑपरेशन में और भी कई कुख्यात नक्सलियों का सफाया किया गया।

गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर 1 करोड़ रुपए के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। समय रहते बचे-खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें। आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है।"

यह संयुक्त ऑपरेशन सुरक्षा बलों की गहरी प्रतिबद्धता और एकजुटता को दर्शाता है। सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी की टीम ने मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया। पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और यह ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण कदम था।

गरियाबंद में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने की पुष्टि रायपुर के आईजी (इंस्पेक्टर जनरल) ने की थी। आईजी ने इस मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया था कि यह ऑपरेशन जारी है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।