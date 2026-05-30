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इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी का झांसा और दुष्कर्म, पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 छत्तीसगढ़
May 30, 2026, 04:51 AM
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी का झांसा और दुष्कर्म, पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे साइबर सेल की सहायता से पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली।

 

 

जानकारी के अनुसार, यह घटना सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता ने 25 मई को थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए 26 वर्षीय राकेश टंडन के साथ हुई, जो बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के थेम्हापारा का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और मिलना-जुलना भी होने लगा था। आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को शादी करने का भरोसा दिया था और 11 मई को मिशन चौक बुलाया।

 

आरोप है कि युवक उस लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया। उसने कथित तौर पर लड़की को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसे बिलासपुर ले गया और रास्ते में उसके मोबाइल का सिम कार्ड तोड़ दिया। इसके बाद उसे गोंदिया होते हुए महाराष्ट्र के कराड-मलकापुर क्षेत्र में एक घर में रखा गया, जहां परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण किया गया।

 

शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और एसडीओपी भुवनेश्वरी पैंकरा के निर्देशन में आरोपी की तलाश तेज की गई।

 

जांच के दौरान सूचना मिली कि आरोपी अपने घर आया हुआ है। इसके बाद साइबर सेल की मदद से पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है।

 

--आईएएनएस

डीसीएच/

 

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