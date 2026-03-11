प्रान्तीय

Chhattisgarh LPG Supply : छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी कमी की अफवाहें , होटल-रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने जारी की एडवाइजरी

सीजीएचआरए और सीएम साय ने एलपीजी उपलब्धता की पुष्टि, अफवाहों से बचने को कहा।
🏷 छत्तीसगढ़
Mar 11, 2026, 03:47 AM
छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी कमी की अफवाहें: होटल-रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने जारी की एडवाइजरी

रायपुर: देश के कई हिस्सों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच, छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (सीजीएचआरए) ने प्रदेश के होटलों, रेस्टोरेंट, केटरर्स और दूसरे फूड बिजनेस को एक एडवायजरी जारी की। एसोसिएशन ने उनसे शांत रहने और पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है।

अपनी एडवायजरी में एसोसिएशन ने मेंबर्स से कोऑर्डिनेशन बनाए रखने और एलपीजी सप्लाई में किसी भी बड़ी रुकावट के बारे में तुरंत एसोसिएशन को बताने के निर्देश दिए हैं। इसमें सिलेंडर जमा करने से सावधान करते हुए कहा गया कि ऐसी प्रैक्टिस पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए स्थिति और खराब कर सकती हैं। एसोसिएशन ने होटलों और रेस्टोरेंट को सलाह दी कि सप्लाई की कमी के दौरान जरूरी किचन ऑपरेशन, मेन मेन्यू आइटम और पहले से तय बैंक्वेट इवेंट्स को प्राथमिकता दें।

एडवायजरी में आगे कहा गया कि इमरजेंसी और स्टाफ किचन के लिए जहां भी हो सके इलेक्ट्रिक कुकिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, जैसे इंडक्शन कुकटॉप, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक राइस कुकर और इलेक्ट्रिक केटल। एसोसिएशन संबंधित अधिकारियों और एलपीजी सप्लायर के साथ बातचीत कर रहा है ताकि यह पक्का हो सके कि समस्या जल्द से जल्द हल हो जाए। साथ मिलकर, सहयोग और एकता से, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस चुनौती से पार पा लेगी।

इसी बीच, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को एक पोस्ट में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखा, "रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर आमजन को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सभी जिलों के अधिकारियों को रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति, नियमित स्टॉक मॉनिटरिंग और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही गैस बुक करें।"

