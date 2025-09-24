Chhattisgarh Education Minister : छत्तीसगढ़ के स्कूलों को ऑनलाइन सैटेलाइट माध्यम से जोड़ा जाएगा: गजेंद्र यादव

बालोद: छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंगलवार को बालोद जिले में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नए भवन का लोकार्पण किया और कई घोषणाएं भी कीं। मंत्री के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

इस मौके पर उन्होंने प्रार्थना सभा डोम और साइकिल स्टैंड शेड बनाने की भी घोषणा की।

छग के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कर्रेझर में महतारी सदन के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को और मजबूत करने के लिए महतारी सदन समर्पित किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री यादव ने पिछली कांग्रेस सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार बेसिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए पहली कक्षा से आठवीं तक परीक्षा अनिवार्य कर रही है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों को ऑनलाइन सैटेलाइट माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

उन्‍होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज प्रदेश के 46 स्‍थानों पर महतारी सदन का लोकार्पण हो रहा है। मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय धमतरी से वर्चुअली लोकार्पण कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्‍य है कि मुझे सदन के लोकार्पण का मौका मिला।

इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए सांसद भोजराज नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्वगुरु बनाने के लिए संकल्पित हैं और इसमें महिलाओं की सहभागिता बेहद अहम है। आज महिलाएं भी केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। महतारी सदन के बनने से ऐसे स्व सहायता और अन्य समूहों से जुड़ी महिलाओं को भी काफी मदद मिलेगी।