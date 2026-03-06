प्रान्तीय

Chhattisgarh Bus Accident : छत्तीसगढ़ के जशपुर में पलटी बस, पांच लोगों की मौत

जशपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ब्रेक फेल होने से बस पलटी, पांच की मौत
🏷 छत्तीसगढ़
Mar 06, 2026, 03:08 PM
छत्तीसगढ़ के जशपुर में पलटी बस, पांच लोगों की मौत

रायपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब झारखंड के कुरडेग से कुनकुरी जा रही एक पैसेंजर बस कथित तौर पर अनियंत्रित होकर पलट गई।

अधिकारियों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी 14 जी 0263 वाली बस सुबह करीब 9.45 बजे करडेगा चौकी इलाके के गोदाम्बा गांव में एक ढलान से उतर रही थी, तभी उसका ब्रेक फेल हो गए। एक यात्री ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा, लेकिन ब्रेक फेल होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर सका। इसके तुरंत बाद, गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सुरेंद्र साई के एक बन रहे घर के पास पलट गई। हादसे के वक्त बस में दो दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे।

हादसे के बाद लोगों की शोर सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। लोगों ने प्रशासन को सूचित किया और बस को हटाने और फंसे हुए यात्रियों को बचाने के लिए अर्थ-मूविंग उपकरण का इस्तेमाल किया। तीन एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

कुनकुरी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के कुजूर ने बताया कि हादसे में पांच यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में पति-पत्नी के साथ-साथ एक पिता और उसका छोटा बेटा भी शामिल है। उनकी पहचान दुलदुला तहसील के मकरीबंधा गांव के राठू राम के बेटे महेश राम (45), उसी गांव की उनकी पत्नी बिमला (42), झारखंड के सिमडेगा जिले के केशव राम की पत्नी सम्पति देवी (52), सिमडेगा जिले की कुरडेग तहसील के धोधी गांव के दिलभजन के बेटे डिगेश्वर (40) और उसी गांव के डिगेश्वर के पांच महीने के बेटे घनश्याम के रूप में हुई। कलेक्टर रोहित व्यास ने हादसे की पुष्टि की।

गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। 13 अन्य लोगों का कुनकुरी और जिला अस्पताल के मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है।

हादसे की जानकारी मिलने के बाद, मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं की पत्नी कौशल्या देवी साईं सहानुभूति दिखाते हुए कुनकुरी अस्पताल गईं। उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनकी हालत के बारे में पूछा और मेडिकल स्टाफ को सबसे अच्छा इलाज और जरूरी सुविधाएं देने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

 

 

