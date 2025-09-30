Indian Politics : भूपेश बघेल का भाजपा पर तंज, जीएसटी के फायदे गिना रही, पर बाजारों में सन्नाटा पसरा

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तंज कसते हुए कहा कि वह पूरे बाजार में जीएसटी की दरों के कम होने के फायदे गिनाने में लगी है, लेकिन बाजार में सन्‍नाटा पसरा है। जनता भाजपा की बातें सुनने को तैयार नहीं है।

भाजपा द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर उन्‍होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा समाने आ गया है। ये पार्टी हिंसा में विश्‍वास रखती है। वह राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। उनका बयान बहुत ही दुर्भाग्‍यपूर्ण और चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पार्टी ने कोई एक्‍श्‍न नहीं लिया और न ही किसी तरह की कार्रवाई की गई। इसकी समीक्षा सुरक्षा एजेंसियों को करना चाहिए।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर नक्सली आत्‍म समर्पण करेंगे तो उन्हें रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि अब तक कितने नक्‍सलियों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। अब तक ऐसा नहीं किया गया, लेकिन अब होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भाजपा-एनडीए सरकारों ने देश को सुशासन का एक नया मॉडल दिया है। इस सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा कि जनता देश के सुशासन मॉडल को देख रही है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का कहना है, "वोट चुराकर बनी सरकार में नैतिक साहस का अभाव है और उसे जनता की कोई परवाह नहीं है। जंगल बेतहाशा काटे जा रहे हैं, किसान यूरिया की कमी से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और कोई ध्यान नहीं है।

भूपेश बघेल ने लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कहा कि वहां पर पांच साल से आंदोलन हो रहा है। सरकार ने क्‍यों बुलाकर बात नहीं की। जब वांगचुक दिल्‍ली गए थे तो बात क्‍यों नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी ने ही पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की बात कही थी, इसके बाद भी वादा पूरा नहीं किया गया।