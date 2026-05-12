प्रतीकात्मक शव यात्रा मामले में कांग्रेस के 17 नेताओं पर एफआईआर दर्ज

बेमेतरा: छत्तसीगढ़ के बेमेतरा जिले के थाना चंदनू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झिरिया में निकाली गई प्रतीकात्मक शव यात्रा के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कांग्रेस विधायक देवेंद्र और 17 से अधिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई जिला पंचायत सदस्य अंजू उर्फ अंजय बघेल की लिखित शिकायत पर की गई है।

जानकारी के अनुसार 9 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच ग्राम झिरिया बाजार चौक में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। आरोप है कि भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव, पूर्व विधायक गुरूदयाल सिंह बंजारे, आरिफ बाठिया (नांदघाट), प्रांजल तिवारी (बहेरा, बेमेतरा), सनतधर दीवान (बेमेतरा), शक्तिधर दीवान (नवागढ़), सतीश मारकण्डे (कूरा), अंजली मारकण्डे (कूरा), देवेंद्र साहू (बदनारा), अरमान साहू (बदनारा), हर्ष बघेल (नवलपुर), प्रिंस डेहरे (सम्बलपुर), विजय यादव (नांदघाट), दीपक दिनकर (सिंघनपुरी), विनोद तिवारी (झिरिया), मोंटू तिवारी (दाढ़ी), अजयराज सेन (बेमेतरा) सहित अन्य लोगों ने मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया।

इसके साथ ही आरोप है कि इन सभी ने छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल को मृत घोषित करते हुए शोक पत्र छपवाया और मंच से भाषणबाजी की थी। इसके बाद उन्होंने बांस से पुतला बनाकर मुख्य मार्ग पर शव यात्रा निकाली गई, जिससे सड़क जाम हो गया और आमजन की आवाजाही बाधित हुई।

जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य अंजू बघेल ने चन्दनू थाने में अपराध मामले दर्ज कराए थे। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के नेताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता गौवंश की हत्या के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है। इसको लेकर गलत खबर न फैलाई जाए, कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जब तक कुछ कार्रवाई नहीं होगी विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार गौवंश की हत्या को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

--आईएएनएस