Punjab Women Commission Notice : सुखपाल सिंह खैरा की महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर आयोग ने भेजा नोटिस

चंडीगढ़: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने महिलाओं के बारे में बहुत ही अनुचित टिप्पणी की है। इस वीडियो को देखने के बाद पंजाब महिला आयोग ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लिया है।

पंजाब महिला आयोग ने 'पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001' की धारा 12 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी किया है।

आयोग ने कपूरथला एसएसपी को आदेश दिया है कि इस मामले की जांच तुरंत सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्तर के अधिकारी से करवाई जाए ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष व सही ढंग से हो। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुखपाल सिंह खैरा और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बारे में स्टेट्स रिपोर्ट 12 मार्च को सुबह 11:30 बजे आयोग के कार्यालय में पेश की जाए, जिसमें बताया जाए कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

इस मामले में वायरल वीडियो और उसके स्क्रीनशॉट भी आयोग ने भेजे हैं और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एसएसपी के माध्यम से तुरंत कार्रवाई की जाए। आयोग ने कहा है कि यह सिर्फ एक मामूली मामला नहीं है बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को तेजी से और सही तरीके से पूरा करना बहुत जरूरी है।

गौरतलब है कि पंजाब महिला आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए करता है। आयोग ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है और यह सुनिश्चित करता है कि पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्टेट्स को कोई खतरा न पहुंचे। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले महिलाओं के खिलाफ अनुचित टिप्पणी वाले वीडियो पर आयोग ने तुरंत कार्रवाई की है।

--आईएएनएस