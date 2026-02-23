Drug Cartel Bust : पाक समर्थित ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने पाकिस्तान से जुड़े एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों में एक सेना का जवान और एक पंजाब पुलिस का बर्खास्त कर्मचारी शामिल है। उनके पास से 4.8 किग्रा. हेरोइन, एक पिस्तौल और ड्रग मनी बरामद की गई है।

डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि आरोपियों की पहचान जरनैल सिंह के तौर पर हुई है, जो अभी इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं; अमरदीप सिंह, जो पंजाब पुलिस का बर्खास्त कर्मचारी है; डिंपल रानी, ​​जो फिरोजपुर की रहने वाली हैं; और रमनदीप कौर, सरबजीत सिंह, और अमृतपाल सिंह, ये सभी मोगा जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस टीमों ने आरोपियों के पास से 4.8 किग्रा हेरोइन, 30,000 रुपए की संदिग्ध ड्रग मनी, और एक .30 बोर की पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किए। तस्करी के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो गाड़ियां, एक थार और एक एक्सयूवी-500, भी जब्त की गईं।

डीजीपी यादव ने कहा कि ये गिरफ्तारियां दो महीने तक चले इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद हुईं, जिसमें जेल में हुई रुकावटों को पकड़ा गया, जिससे नेटवर्क के बॉर्डर पार से जुड़े लिंक का पता लगाने में मदद मिली।

शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान के तस्करों के संपर्क में थे, जो कथित तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल बॉर्डर पार से भारतीय इलाके में हेरोइन की खेप पहुंचाते थे।

उन्होंने कहा कि आगे और पीछे के लिंक का पता लगाने और नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (फरीदकोट) प्रज्ञा जैन ने कहा कि यह कामयाबी तब मिली जब सीआईए स्टाफ की टीम ने 20 और 21 फरवरी की रात को ग्रीन एवेन्यू के पास एक थार गाड़ी को रोका।

डीसीपी तरलोचन सिंह की देखरेख में की गई तलाशी में 1.008 किग्रा. हेरोइन और कैश बरामद हुआ, जिसके बाद गाड़ी में सवार चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि यह कंसाइनमेंट अमरदीप सिंह ने सप्लाई किया था, जो एक एक्सयूवी-500 गाड़ी में सफर कर रहा था।

इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने अमरदीप सिंह और उसकी साथी डिंपल रानी को गोलेआना सेमनाला गांव के पास रोका और उनके पास से 3.796 किग्रा हेरोइन और एक .30 बोर की पिस्तौल बरामद की। एसएसपी जैन ने कहा कि अमरदीप सिंह एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले नौ क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जबकि दूसरे आरोपियों पर भी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हैं।

उन्होंने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर चेकपॉइंट और टोल प्लाजा पर सिक्योरिटी चेक को बायपास करने के लिए ऑफिशियल पहचान पत्र का गलत इस्तेमाल किया।

पुलिस ने बॉर्डर पार से काम करने वाले हैंडलर्स की पहचान करने और राज्य के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की पूछताछ के लिए आरोपियों का रिमांड लिया है। आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस