Punjab Flood Relief : मान के ऐलान पर बोले केजरीवाल, डेढ़ महीने में मुआवजे के चेक होंगे वितरित

चंडीगढ़: पंजाब त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राहत कार्यों को तेज करते हुए मुआवजे का ऐलान किया, जिसकी तारीफ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की है।

पंजाब में आई प्राकृतिक आपदा से पूरा देश चिंतित है। पहाड़ी राज्यों की नदियों में उफान और भारी वर्षा के कारण पंजाब के 13 जिलों के 1,400 से अधिक गांव जलमग्न हो गए। लाखों लोग प्रभावित हुए एवं लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गईं।

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहत पैकेज की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "बाढ़ के कारण नष्ट हुए घरों के लिए एसडीआरएफ के 6,800 रुपए के फंड को बढ़ाकर हम 40,000 रुपए मुआवजा देंगे। बाढ़ में मरे हुए पशुओं के लिए पीड़ितों को 37,500 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हम किसी का भी चूल्हा बुझने नहीं देंगे।"

इसके अलावा, किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए, बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए और खेतों में जमा रेत बेचने की छूट (15 नवंबर तक) का प्रावधान किया गया।

अरविंद केजरीवाल ने 'एक्स' पोस्ट करके पंजाब की मान सरकार की तारीफ की। उन्होंने लिखा, "बाढ़ पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया जाएगा, दो दिन पहले इसका ऐलान करने के बाद आज मान साहिब ने यह आदेश दिया कि सारा मुआवजा करने के बाद लगभग डेढ़ महीनों में सबके मुआवजे के चेक बन जाने चाहिए। बाढ़ ने लोगों की जिंदगियां उजाड़ दीं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचे।"

बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 4 सितंबर को पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पूरा देश पंजाब के साथ खड़े होने की बात का जिक्र करते हुए कहा था कि 'आप' के सभी सांसद-विधायक एक महीने का वेतन राहत कोष में दान करेंगे।