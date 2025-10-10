प्रान्तीय

PUNJAB CM Bhagwant Mann : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीजेआई के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की

सीएम भगवंत मान का भाजपा पर हमला, सीजेआई के साथ दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा
🏷 चंडीगढ़
Oct 10, 2025, 02:55 PM
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीजेआई के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई के साथ हुए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह भाजपा के अनुसूचित जाति (एससी) विरोधी दुष्प्रचार का नतीजा है।

उद्योगपति राजिंदर गुप्ता द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने दुष्प्रचार के जरिए कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और यह घटना इसी का नतीजा है। यह देश की न्यायिक व्यवस्था और यहाँ तक कि देश के सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के लिए एक गंभीर खतरा है।

सीएम मान ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कड़ी मेहनत और समर्पण से इस पद पर पहुंचे हैं। ऐसा नृशंस कृत्य वास्तव में निंदनीय है।

प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी त्योहारों के मौसम के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और किसी को भी इसे बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीमावर्ती राज्य होने के कारण, राज्य की शांति, प्रगति और समृद्धि के विरोधी कई ताकतें यहां कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं।

सीएम ने आश्वासन दिया कि ऐसी ताकतों के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राज्य सरकार ने आगामी त्योहारों के मौसम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

त्योहारों के मौसम से पहले खाद्य उत्पादों में मिलावट पर चिंता व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस पर लगाम लगाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है।

पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के राजनीति में सक्रिय होने पर तंज कसते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे राजनीति में शामिल होने या छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि यह खुशी की बात है कि सिद्धू ने एक बार फिर अपने अन्य कार्यक्रमों से पंजाब को याद किया है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व क्रिकेटर से कुछ भी नया और अच्छा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि उनसे अपने पुराने एजेंडे को दोहराने की उम्मीद है।

मान ने क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू को उनके नए राजनीतिक सफर के लिए शुभकामनाएं दीं।

 

