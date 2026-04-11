Ajay Singhal Warning : हरियाणा के डीजीपी की चेतावनी- 'गन कल्चर' और आपत्तिजनक कंटेंट पर होगी कड़ी कार्रवाई

चंडीगढ़: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय सिंघल ने सोशल मीडिया पर 'गन कल्चर' को बढ़ावा देने और आपत्तिजनक या गुमराह करने वाले कंटेंट के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने शनिवार को कहा कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीजीपी अजय सिंघल ने जानकारी दी कि 1 जनवरी से 10 अप्रैल के बीच कुल 6,083 आपत्तिजनक, गुमराह करने वाले और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वाले यूआरएल, कंटेंट, ऐप्स और वेबसाइट्स को हटा दिया गया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, विस्तृत आंकड़ों से पता चलता है कि इनमें से 4,278 यूआरएल मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पोस्ट शामिल हैं) से जुड़े थे। 1,172 यूट्यूब लिंक थे और 372 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किए गए पोस्ट थे। इसके अलावा, 167 पोस्ट अन्य प्लेटफॉर्म से, जबकि 53 टेलीग्राम, 36 रेडिट और 5 स्नैपचैट से किए गए थे।

डीजीपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हथियारों, हिंसा को बढ़ावा देने वाले, महिलाओं से जुड़ा अश्लील कंटेंट दिखाने वाले, बच्चों और लड़कियों को अभद्र और आपत्तिजनक तरीके से पेश करने वाले, और हरियाणा व उसके लोगों की नकारात्मक छवि दिखाने वाले फर्जी कंटेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियां न सिर्फ सामाजिक मूल्यों को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि राज्य में शांति और सद्भाव को भी प्रभावित करती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, और राज्य सरकार एक सकारात्मक सामाजिक माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, ऐसी असामाजिक और गुमराह करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने सभी नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और कंटेंट क्रिएटर्स से अपील की कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने में योगदान दें। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अशांति फैलाने, गलत जानकारी फैलाने या सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

हरियाणा पुलिस ने दोहराया कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और कोई भी ऐसी गतिविधि जो सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करती है, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

--आईएएनएस