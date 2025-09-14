प्रान्तीय

BSF Punjab Operation : पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ का बड़ा एक्शन: 24 घंटे में 3 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और ड्रोन बरामद

बीएसएफ की पंजाब में बड़ी कार्रवाई, ड्रोन और हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 चंडीगढ़
Sep 14, 2025, 12:44 AM
पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ का बड़ा एक्शन: 24 घंटे में 3 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और ड्रोन बरामद

चंडीगढ़: पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में नशे और ड्रोन तस्करी पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही ड्रोन और बड़ी मात्रा में हेरोइन भी जब्त की है।

यह ऑपरेशन अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर सेक्टरों में किए गए, जिनमें बीएसएफ जवानों ने सटीक खुफिया जानकारी पर त्वरित कार्रवाई की। इस बात की जानकारी बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए दी।

अमृतसर जिले में गांव रत्तनखुर्द के पास संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखी गई। बीएसएफ जवानों ने तत्काल इलाके को घेरते हुए तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 590 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

इसके कुछ घंटे बाद, तरनतारन जिले के गांव कलसियां के पास एक तस्कर को 560 ग्राम हेरोइन के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके अलावा, नौशेरा धल्ला इलाके में 600 ग्राम हेरोइन जमीन में छिपाई गई हालत में मिली, जिसे जवानों ने जब्त कर लिया।

फिरोजपुर सेक्टर में एक दिन पहले की गई बड़ी कार्रवाई में बीएसएफ ने 9 पैकेट हेरोइन बरामद की थी और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भी ऑपरेशन जारी रहा। हुसैनीवाला बैराज के पास जवानों ने एक ड्रोन बरामद किया, जिसका इस्तेमाल नशीली दवाओं की तस्करी के लिए किया गया था।

इसके अलावा, खलरा इलाके में दो संदिग्ध तस्करों को पकड़ा गया, जो एक ड्रोन द्वारा गिराए गए पैकेट को लेने की कोशिश कर रहे थे।

बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के अनुसार, "ये लगातार चलाए गए ऑपरेशन देश की सीमाओं की सुरक्षा और मादक पदार्थों के खतरे को रोकने में बीएसएफ की अथक सतर्कता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"

जनता और प्रशासन ने बीएसएफ के इन प्रयासों की खुले दिल से सराहना की है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ऑपरेशन और तेजी से जारी रहेंगे।

 

 

drone smugglingAmritsar newsHeroin Seizuredrug traffickingBSF Punjabborder securityFerozepur Sector

Related posts

Loading...

More from author

Loading...