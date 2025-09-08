Punjab Floods 2025 : पंजाब में बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह, मान सरकार पूरी तरह विफल: भूपेश बघेल

चंडीगढ़: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर मान सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब में बाढ़ को मानव निर्मित आपदा करार देते हुए बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।

भूपेश बघेल ने पंजाब की बाढ़ पर कहा, "पंजाब में बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह है। यह बाढ़ मानव निर्मित है। यदि केंद्र और राज्य सरकार ने समय रहते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया होता और बांधों से पानी नियंत्रित तरीके से छोड़ा होता तो यह आपदा इतना विकराल रूप न लेती।"

उन्होंने बताया कि इस आपदा में दर्जनों लोगों की जान चली गई, हजारों मवेशी बह गए या मर गए और लाखों हेक्टेयर जमीन पर फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे भारी जान-माल का नुकसान हुआ।

उन्होंने कहा कि पंजाब को जितना नुकसान बरसात से हुआ, उससे अधिक नुकसान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। ऐसे समय में जब रावी, ब्यास और सतलज नदियां पूरे पंजाब में तबाही मचा रही हैं, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही केवल बयानबाजी में व्यस्त हैं। आम जनता और संगत की ओर से इस आपदा से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है और जनता ने खुद मोर्चा संभाल लिया है।

भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर मुआवजे की घोषणा न करने का आरोप लगाते हुए कहा, "अभी तक पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिली है। दोनों सरकारों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"

वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप की ओर से कथित मारपीट के आरोप पर उन्होंने कहा, "भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। किसी ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, यह गलत है और हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री क्या कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। जब भाजपा अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो दूसरों को अपमानित करने का अधिकार उन्हें कैसे मिला?"

बघेल ने सवाल उठाया कि भाजपा अपने इस नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। भाजपा को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले अपने नेताओं के आचरण पर ध्यान देना चाहिए। केदार कश्यप के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

आपको बता दें, पंजाब के कांग्रेस प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अमृतसर के रमदास इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की।

इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बघेल ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि समय पर उचित कदम उठाए गए होते तो स्थिति इतनी गंभीर न होती।